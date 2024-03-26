У меня выросли крылья. Предательница Повалий радуется геноциду украинцев — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

У меня выросли крылья. Предательница Повалий радуется геноциду украинцев — видео

Таисия Повалий
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Источник:  online.ua

Украинская певица Таисия Повалий, которая предала родину и поддерживает режим диктатора Владимира Путина, в очередной раз выступила со скандальным заявлением о войне РФ против Украины.

Повалий радуется, что РФ ежедневно убивает украинцев

Путинистка начала цинично врать, что вторжение России в Украину подарило ей шанс на жизнь.

Об этом она заявила одному из главных кремлевских пропагандистов Борису Корчевникову.

Повалий также добавила, что 24 февраля 2022 года она находилась в Москве вместе с сыном, поскольку они приехали в страну-агрессорку на съемки шоу.

Что интересно, то, что предательница в первый день полномасштабной войны оказалась в России, она называет “божьим провидением”.

Я приехала с сумочкой и шубой, потому что зима. Все. Но это для меня было как спасение. Эта ситуация с “СВО”, я поняла, что меня спасают, что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие думают, что я слишком веселая, но да, я радуюсь жизни, потому что жива, потому что этот беспорядок на Украине может закончиться, — цинично заявила Повалий.

Более того, предательница добавила, что очень ждала подписания Минских договоренностей.

Повалий лжет, что вера в их “эффективность” помогала ей жить.

Кроме того, путинистка жалуется на то, что Запад обманул украинцев и не выполнил свои обещания, однако не объяснила, о чем именно идет речь.

Повалий уже стала гражданкой страны-агрессорки РФ

Следует также отметить, что 17 марта 2024 года предательница впервые официально подтвердила, что она получила российское гражданство.

Об этом путинистка сообщила на странице в Instagram.

Повалий на “выборах” Путина 17 марта 2024 года

Повалий опубликовала фото, сделанное на избирательном участке в Москве.

На нем она позирует на фоне баннера с надписью «Выборы президента России 15-17 марта», а в руках держит российский паспорт и улыбается.

Я проголосовала за счастливое будущее своей страны в России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа, — цинично заявила Повалий.

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