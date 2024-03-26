Украинская певица Таисия Повалий, которая предала родину и поддерживает режим диктатора Владимира Путина, в очередной раз выступила со скандальным заявлением о войне РФ против Украины.
Повалий радуется, что РФ ежедневно убивает украинцев
Путинистка начала цинично врать, что вторжение России в Украину подарило ей шанс на жизнь.
Об этом она заявила одному из главных кремлевских пропагандистов Борису Корчевникову.
Повалий также добавила, что 24 февраля 2022 года она находилась в Москве вместе с сыном, поскольку они приехали в страну-агрессорку на съемки шоу.
Что интересно, то, что предательница в первый день полномасштабной войны оказалась в России, она называет “божьим провидением”.
Более того, предательница добавила, что очень ждала подписания Минских договоренностей.
Повалий лжет, что вера в их “эффективность” помогала ей жить.
Кроме того, путинистка жалуется на то, что Запад обманул украинцев и не выполнил свои обещания, однако не объяснила, о чем именно идет речь.
Повалий уже стала гражданкой страны-агрессорки РФ
Следует также отметить, что 17 марта 2024 года предательница впервые официально подтвердила, что она получила российское гражданство.
Об этом путинистка сообщила на странице в Instagram.
Повалий опубликовала фото, сделанное на избирательном участке в Москве.
На нем она позирует на фоне баннера с надписью «Выборы президента России 15-17 марта», а в руках держит российский паспорт и улыбается.
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