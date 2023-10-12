СБУ зібрала докази держзради ексведучої Діани Панченко

12 жовтня офіційно стало відомо, що Служба безпеки України зібрала докази державної зради колишньої ведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко. Окрім того, наголошується, що їй повідомлено про нову підозру.

Колаборантці Діані Панченко повідомили про підозру у держзраді

За словами представників спецслужби, вони задокументували нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка доволі довго так активно співпрацює з ворогом.

Варто звернути увагу на те, що після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька й там продовжила інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

Окрім того, наголошується, що з жовтня минулого року і до сьогодні колабораціоністка за вказівкою з Кремля сприяє діям країни-агресорки в підривній діяльності проти України.

Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам. Поширити

Варто також звернути увагу на те, що Панченко регулярно викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів, пропагандистські відео.

Ба більше, її «сюжети» та «публікації» активно поширюють прокремлівські Телеграм-канали.

Панченко знову оголосили підозру

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Поширити

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Панченко переховується від правосуддя, тому тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Як уже згадувалося раніше, у січні цього року СБУ повідомила фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).