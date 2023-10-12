СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей Дианы Панченко
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей Дианы Панченко

СБУ
Диана Панченко
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12 октября официально стало известно, что Служба безопасности Украины собрала доказательства государственной измены бывшей ведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко. Кроме того, сообщается, что она уведомлена о новом подозрении.

Коллаборантке Диане Панченко сообщили о подозрении в госизмене

По словам представителей спецслужбы, они задокументировали новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая довольно долго и активно сотрудничает с врагом.

Следует обратить внимание на то, что после работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк и там продолжила информационно-подрывную деятельность в пользу России.

Кроме того, сообщается, что с октября прошлого года и до сегодня коллаборационистка по указанию из Кремля способствует действиям страны-агрессорки в подрывной деятельности против Украины.

В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам.

Следует также обратить внимание на то, что Панченко регулярно выкладывает на собственном Ютуб-канале, насчитывающем почти 1 млн пользователей, пропагандистские видео.

Более того, ее «сюжеты» и «публикации» активно распространяют прокремлевские Телеграмм-каналы.

Панченко снова объявили подозрение

На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Что важно понимать, Панченко скрывается от правосудия, поэтому продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.

Как уже упоминалось ранее, в январе этого года СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

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