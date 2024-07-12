Розробники генератора мови VALL-E 2 з Microsoft бояться випускати власне творіння у масовий доступ через занадто досконалу генерацію людської мови і можливі зловживання.
Головні тези:
- Розробники генератора мови VALL-E 2 з Microsoft вражені його досконалістю та рівнем відтворення людського голосу.
- Microsoft вирішила не робити VALL-E 2 доступним для широкої публіки з огляду на можливі ризики зловживання, наприклад, підробку голосової ідентифікації.
- Технологія генератора мови VALL-E 2 є першою в своєму роді та перевершує попередні системи за надійністю, природністю та схожістю з дикторами.
- Якість результатів VALL-E 2 залежить від якості мовних підказок та факторів навколишнього середовища.
- Хоча Microsoft зараз не планує випускати VALL-E 2 у загальний доступ, технологія штучного інтелекту може знайти практичне застосування в майбутньому.
Чому у Microsoft злякались власної розробки генератора людської мови
За словами розробників, VALL-E 2 переконливо відтворює людські голоси навіть за допомогою кількасекундних аудіозаписів.
Розробники заявляють, що їхня розробка досягла людського рівня відтворення голосів.
Генератор голосу за допомогою ШІ достатньо переконливий, щоб не відрізнити його від людського.
На переконання розробників, це відкриває безліч можливостей для шахраїв і інших недобросовісних осіб.
Ми вже бачили приклади нейромереж, які вміють клонувати голоси на основі кількасекундного запису, але Microsoft каже, що її технологія перевершує все, що досі виходило на ринок.
Чим відрізняється нова технологія Microsoft
Якість результатів VALL-E 2 залежить від довжини та якості мовних підказок, а також від факторів навколишнього середовища, таких як фоновий шум.
Однак у Microsoft відмовляються випускати VALL-E 2 у широкий доступ.
Але вони припускають, що технологія штучного інтелекту може знайти практичне застосування в майбутньому.
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