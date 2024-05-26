Meta і Google пропонують Голлівуду мільйони, аби навчити ШІ на фільмах
Категорія
Технології
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Meta і Google пропонують Голлівуду мільйони, аби навчити ШІ на фільмах

ші
Джерело:  Bloomberg

Meta і Google хочуть укласти угоди з голлівудськими студіями, які б дозволили їм навчати їхні моделі штучного інтелекту на їхньому відеоконтенті.

Meta і Google хочуть укласти угоду з Голлівудом для навчання ШІ

Як зазначає видання, Meta і Google пропонують голлівудським студіям мільйони доларів у надії на підписання ліцензійних угод, які могли б покращити їхні моделі для відео, створених штучним інтелектом.

Компанії запропонували «десятки мільйонів доларів».

Поки невідомо, чи досягнуть успіху ці перемовини. Netflix і Disney не бажають ліцензувати свій контент, але висловили інтерес до інших типів співпраці. Warner Brothers Discovery заявила про «готовність ліцензувати деякі зі своїх програм», — пише видання.

Компанії, схоже, сподіваються, що такі угоди допоможуть розвинути їхні інструменти створення відео.

Проте Голлівудські студії можуть мати деякі застереження щодо таких угод. В індустрії розваг існує широке занепокоєння щодо того, як компанії у сфері ШІ можуть використовувати їхню творчу роботу.

Між Скарлетт Йоганссон та власниками ChatGPT спалахнув серйозний конфлікт

Зірка стверджує, що ще восени 2023 року отримала пропозицію від гендиректора OpenAI Сема Альтмана озвучити аудіо-функцію для ChatGPT.

Однак вона відмовилася від цієї пропозиції, хоча причину свого рішення досі не розкрила.

Він сказав мені, що, на його думку, озвучуючи систему, я зможу подолати розрив між технологічними компаніями та творчими людьми…, — згадує Скарлетт Йоганссон.

Однак нещодавно компанія OpenAI представила нові аудіоінструменти, зокрема й голос Sky у ChatGPT.

Дуже багато користувачів одразу помітили його підозрілу схожість на голосу Скарлетт Йоганссон.

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