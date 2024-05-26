Meta и Google предлагают Голливуду миллионы, чтобы научить ИИ на фильмах

Meta и Google хотят заключить соглашения с голливудскими студиями, которые позволили бы им обучать их модели искусственного интеллекта на их видеоконтенте.

Meta и Google хотят заключить соглашение с Голливудом для обучения ИИ

Meta и Google предлагают голливудским студиям миллионы долларов в надежде на подписание лицензионных соглашений, которые могли бы улучшить их модели для видео, созданных искусственным интеллектом.

Компании предложили "десятки миллионов долларов".

Пока неизвестно, преуспеют ли эти переговоры. Netflix и Disney не желают лицензировать свой контент, но выразили интерес к другим типам сотрудничества. Warner Brothers Discovery заявила о «готовности лицензировать некоторые из своих программ», пишет издание. Поделиться

Похоже, компании надеются, что такие соглашения помогут развить их инструменты создания видео.

Однако Голливудские студии могут иметь некоторые оговорки относительно таких соглашений. В индустрии развлечений существует широкая обеспокоенность тем, как компании в сфере ИИ могут использовать их творческую работу.

Между Скарлетт Йоганссон и владельцами ChatGPT разразился серьезный конфликт

Звезда утверждает, что еще осенью 2023 получила предложение от гендиректора OpenAI Сэма Альтмана озвучить аудио-функцию для ChatGPT.

Однако она отказалась от этого предложения, хотя причину своего решения до сих пор не раскрыла.

Он сказал мне, что, по его мнению, озвучивая систему, я смогу преодолеть разрыв между технологическими компаниями и творческими людьми… — вспоминает Скарлетт Йоганссон. Поделиться

Однако недавно компания OpenAI представила новые аудиоинструменты, в том числе голос Sky в ChatGPT.