В Microsoft представили компьютеры нового поколения по ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

В Microsoft представили компьютеры нового поколения по ИИ

Microsoft
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Источник:  Блог Microsoft

Компания Microsoft представила новое поколение компьютеров Copilot+. Это компьютер, разработанный с учетом искусственного интеллекта. Специалисты отметили, что полностью переосмыслили весь ПК.

В Microsoft представили Copilot+

Как рассказали в Microsoft, это начало новой главы по инновациям искусственного интеллекта на устройствах. Отмечается, что персональный компьютер практически полностью переосмыслен. Речь идет и о кремнии, и об операционной системе, уровне приложений к облаку с искусственным интеллектом в центре и т.д. В компании подчеркнули, что это стало самым значительным изменением платформы Window за десятилетие.

В Microsoft рассказали, что в устройстве используются новые процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite и Plus и искусственный интеллект. В компании называют компьютеры Copilot+ самыми быстрыми и умными компьютерами из когда-либо бывших Windows.

Новые процессоры Snapdragon X Elite и Plus способны выполнять до 40 триллионов операций в секунду, имеют доступ к самым совершенным моделям ШИ и автономность, длиной в день.

Где можно будет использовать технологию

Известно, что эти компьютеры будут доступны от производителей-партнеров, таких как Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo и Samsung, а также на собственных устройствах Microsoft — Surface Pro и Surface Laptop. Устройства будут также подключены к большим и малым языковым моделям, работающим на облачном сервисе Azure.

В компании подчеркнули, что Copilot+ в 20 раз мощнее и в 100 раз эффективнее для выполнения рабочих нагрузок ИИ и обеспечивают наилучшее ускорение ИИ. Microsoft убеждена, что эти устройства превосходят 15-дюймовый MacPook Air от Apple на 58% в постоянной многопоточной производительности и обеспечивают лучшую работу от аккумулятора. Известно также, что Copilot+ будет иметь персональные элементы управления конфиденциальностью: это необходимо для защиты личных данных пользователей.

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