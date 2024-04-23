Microsoft создала нейросеть, генерирующую видео человека по одному фото и аудиозаписи
Категория
Технологии
Дата публикации

Microsoft создала нейросеть, генерирующую видео человека по одному фото и аудиозаписи

Искусственный интеллект ын
Читати українською
Источник:  Блог Microsoft

Корпорация Microsoft представила нейросеть VASA-1. Она может генерировать реалистичные видео человека на основе одной фотографии и аудиозаписи.

Новая нейросеть Microsoft VASA-1

Нейросеть может создать реалистичное видео на основе статического фото и одной аудиозаписи.

VASA-1 способна не только воспроизводить движения синхронизируемых со звуком губ, но также улавливать широкий спектр нюансов лица и естественных движений головы.

Модель может генерировать онлайн-видео размером 512x512 пикселей со скоростью до 40 кадров в секунду с незначительной стартовой задержкой.

Это прокладывает путь для взаимодействия в реальном времени с реалистичными аватарами, имитирующими поведение людей в разговоре, пишет Microsoft.

В компании подчеркивают, что нейросеть не предназначена для создания контента, используемого для заблуждения.

Однако его все еще можно использовать для злоупотребления. Microsoft пишет, что выступает против любого поведения, направленного на создание обманчивого или вредного содержимого в отношении реальных лиц.

В то же время, там отметили, что такие преимущества, как повышение равенства в образовании, улучшение доступности для лиц с проблемами общения, а также терапевтическая поддержка — подчеркивают важность таких исследований.

Мы стремимся ответственно разрабатывать искусственный интеллект с целью улучшения благосостояния людей.

Исследователи решили не выпускать продукт на рынок, пока не будут уверены, что их технология "будет использоваться ответственно и в соответствии с надлежащими правилами".

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Нейросеть создала изображение после того, как прочла мысли людей
Нейросеть создала изображение после того, как прочла мысли людей
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые напечатали на 3D-принтере нейронную ткань, которая работает как настоящий мозг
Ученые напечатали на 3D-принтере нейронную ткань, которая работает как настоящий мозг
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский ИИ-стартап Beholder получил почти 1 млн долл инвестиций
ИИ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?