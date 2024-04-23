Microsoft створила нейромережу, що генерує відео людини за одним фото та аудіозаписом

Корпорація Microsoft представила нейромережу VASA-1. Вона може генерувати реалістичні відео людини на основі однієї фотографії та аудіозапису.

Нова нейромережа Microsoft VASA-1

Нейромережа може створити реалістичне відео на основі статичного фото та одного аудіозапису.

VASA-1 здатна не тільки відтворювати рухи губ, які синхронізуються зі звуком, але також вловлювати широкий спектр нюансів обличчя та природних рухів голови.

Модель може генерувати онлайн-відео розміром 512x512 пікселів зі швидкістю до 40 кадрів в секунду з незначною стартовою затримкою.

Це прокладає шлях для взаємодії в реальному часі з реалістичними аватарами, які імітують поведінку людей у розмові, — пише Microsoft. Поширити

У компанії підкреслюють, що нейромережа не призначена для створення контенту, який використовується для оману.

Однак його все ще можна використати для зловживання. Microsoft пише, що вистпуає проти будь-якої поведінки, спрямованої на створення оманливого або шкідливого вмісту щодо реальних осіб.

Водночас там зазначили, що такі переваги, як підвищення рівності в освіті, покращення доступності для осіб із проблемами спілкування, а також терапевтична підтримка — підкреслюють важливість таких досліджень.

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