Вчені надрукували на 3D-принтері нейронну тканину, яка працює як справжній мозок

Вченим з Університету Вісконсін-Медісон вдалося надрукувати на 3D-принтері функціональну нейронну тканину, здатну розвиватися та формувати зв'язки так само, як справжня тканина мозку людини. Потенційно це може допомогти у створенні ліків від хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Вчені надрукували на 3D-принтері нейронну тканину

Це може змінити наш погляд на біологію стовбурових клітин, нейробіологію та патогенез багатьох неврологічних та психіатричних розладів, — заявив провідний автор дослідження Су-Чун Чжан.

Чжан та його колеги зазначають, що використовувати їхній метод можуть багато лабораторій, оскільки він не потребує спеціального обладнання для біодруку. Крім того, тканину легко підтримувати у здоровому стані, і її можна вивчати за допомогою мікроскопів та іншого обладнання, яке зазвичай є у більшості лабораторій.

У більш ранніх спробах створити таку тканину використовувалися каркаси, що небіорозкладаються, які запобігали легкій міграції нервових клітин. Замість звичайного вертикального нашарування команда використовувала горизонтальне нашарування нейронів, отриманих з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин, поміщених у м'якіший гель «біочорнила», ніж у попередніх методах.

Надруковані таким чином тканини можуть утворювати схожі на мозкові мережі всередині та між шарами лише за кілька тижнів. Нейрони спілкуються, посилають сигнали, використовують нейротрансмітери і навіть утворюють мережі з додаванням клітин, що підтримують.

Ми надрукували кору головного мозку і смугасте тіло, і те, що ми виявили, було дуже вражаючим, — заявив Чжан. Поширити

Вчені виявили, що аксони із надрукованої тканини мозку відображають структуру справжнього мозку людини.