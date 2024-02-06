Вчені надрукували на 3D-принтері нейронну тканину, яка працює як справжній мозок
Категорія
Технології
Дата публікації

Вчені надрукували на 3D-принтері нейронну тканину, яка працює як справжній мозок

Вчені надрукували на 3D-принтері нейронну тканину, яка працює як справжній мозок
Джерело:  Science Alert

Вченим з Університету Вісконсін-Медісон вдалося надрукувати на 3D-принтері функціональну нейронну тканину, здатну розвиватися та формувати зв'язки так само, як справжня тканина мозку людини. Потенційно це може допомогти у створенні ліків від хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Вчені надрукували на 3D-принтері нейронну тканину

Це може змінити наш погляд на біологію стовбурових клітин, нейробіологію та патогенез багатьох неврологічних та психіатричних розладів, — заявив провідний автор дослідження Су-Чун Чжан.

Чжан та його колеги зазначають, що використовувати їхній метод можуть багато лабораторій, оскільки він не потребує спеціального обладнання для біодруку. Крім того, тканину легко підтримувати у здоровому стані, і її можна вивчати за допомогою мікроскопів та іншого обладнання, яке зазвичай є у більшості лабораторій.

У більш ранніх спробах створити таку тканину використовувалися каркаси, що небіорозкладаються, які запобігали легкій міграції нервових клітин. Замість звичайного вертикального нашарування команда використовувала горизонтальне нашарування нейронів, отриманих з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин, поміщених у м'якіший гель «біочорнила», ніж у попередніх методах.

Надруковані таким чином тканини можуть утворювати схожі на мозкові мережі всередині та між шарами лише за кілька тижнів. Нейрони спілкуються, посилають сигнали, використовують нейротрансмітери і навіть утворюють мережі з додаванням клітин, що підтримують.

Ми надрукували кору головного мозку і смугасте тіло, і те, що ми виявили, було дуже вражаючим, — заявив Чжан.

Вчені виявили, що аксони із надрукованої тканини мозку відображають структуру справжнього мозку людини.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені розробили перший у світі аналіз крові на рак мозку
рак
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені заявляють про здатність передачі хвороби Альцгеймера
Хвороба Альцгеймера
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені попередили про неочікувану ознаку діабету
волосся

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим