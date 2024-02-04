Вчені попередили про неочікувану ознаку діабету

За словами науковців, існує декілька симптомів діабету 2-го типу про які знає більшість людей. Однак також є й ті, що невідомі широкому загалу. До прикладу, проблеми з волоссям.

Непомітна ознака діабету. Що важливо про неї знати

Як виявилося, випадіння волосся може бути однією із менш помітних ознак діабету.

Вчені звертають увагу на те, що загалом є декілька механізмів у вашому організмі, які можуть призвести до втрати волосся через хворобу.

Насамперед йдеться про пошкодження кровоносних судин на тлі високого рівня цукру в крові.

Ці пошкоджені кровоносні судини більше не можуть доставляти достатньо кисню до волосяних фолікулів, що може перервати або зупинити цикл росту волосся, — розповідає доктор Грег Віда з клініки Harley Street Hair.

Окрім того, наголошується, що волосяні фолікули згодом переходять у фазу спокою та випадання замість фази росту.

А це означає, що волосся спершу перестає рости, а потім і починає випадати. Все це стає причиною витончення та втрати волосяного покрову на шкірі голови.

Ще один спосіб, у який діабет може призвести до випадіння волосся — це відсутність вироблення інсуліну.

Що важливо знати про інсулін

Як пояснюють вчені, інсулін — це той гормон, який переносить цукор з кровоносних судин до клітин, яким він потрібний.

Лише після цього клітини розщеплюють цукор на енергію і з її допомогою можуть виконувати свої нормальні функції.

У випадку волосяних фолікулів ця функція — це створювати нове волосся. І через те, що тіло не виробляє достатньо інсуліну, цукор не переноситься до волосяних фолікулів, і через це волосся не може рости. Поширити

За словами науковців, якщо ви помічаєте надмірне випадіння волосся, варто поговорити про це зі своїм лікарем.