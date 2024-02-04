Вчені попередили про неочікувану ознаку діабету

За словами науковців, існує декілька симптомів діабету 2-го типу про які знає більшість людей. Однак також є й ті, що невідомі широкому загалу. До прикладу, проблеми з волоссям.
Непомітна ознака діабету. Що важливо про неї знати
Як виявилося, випадіння волосся може бути однією із менш помітних ознак діабету.
Вчені звертають увагу на те, що загалом є декілька механізмів у вашому організмі, які можуть призвести до втрати волосся через хворобу.
Насамперед йдеться про пошкодження кровоносних судин на тлі високого рівня цукру в крові.
Окрім того, наголошується, що волосяні фолікули згодом переходять у фазу спокою та випадання замість фази росту.
А це означає, що волосся спершу перестає рости, а потім і починає випадати. Все це стає причиною витончення та втрати волосяного покрову на шкірі голови.
Ще один спосіб, у який діабет може призвести до випадіння волосся — це відсутність вироблення інсуліну.
Що важливо знати про інсулін
Як пояснюють вчені, інсулін — це той гормон, який переносить цукор з кровоносних судин до клітин, яким він потрібний.
Лише після цього клітини розщеплюють цукор на енергію і з її допомогою можуть виконувати свої нормальні функції.
За словами науковців, якщо ви помічаєте надмірне випадіння волосся, варто поговорити про це зі своїм лікарем.
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