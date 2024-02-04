Ученые предупредили о неожиданном признаке диабета

По словам ученых, существует несколько симптомов диабета 2-го типа, о которых знает большинство людей. Однако также есть и очень неожиданные. К примеру, проблемы с волосами.
Незаметный признак диабета. Что важно о нем знать
Как оказалось, выпадение волос может быть одним из наменее заметных признаков диабета.
Ученые обращают внимание на то, что в целом есть несколько механизмов в вашем организме, которые могут привести к потере волос из-за болезни.
Прежде всего, речь идет о повреждении кровеносных сосудов на фоне высокого уровня сахара в крови.
Кроме того, указано, что волосяные фолликулы впоследствии переходят в фазу покоя и выпадения вместо фазы роста.
А это значит, что волосы сначала перестают расти, а потом начинают выпадать. Все это становится причиной утончения и потери волосяного покрова на коже головы.
Еще один способ, при котором диабет может привести к выпадению волос, – это отсутствие выработки инсулина.
Что важно знать об инсулине
Как объясняют ученые, инсулин – это тот гормон, который переносит сахар из кровеносных сосудов в клетки, которым он нужен.
Лишь после этого клетки расщепляют сахар на энергию и с ее помощью могут выполнять свои нормальные функции.
По словам ученых, если вы замечаете чрезмерное выпадение волос, стоит обсудить это со своим врачом.
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