Ученые предупредили о неожиданном признаке диабета

По словам ученых, существует несколько симптомов диабета 2-го типа, о которых знает большинство людей. Однако также есть и очень неожиданные. К примеру, проблемы с волосами.

Незаметный признак диабета. Что важно о нем знать

Как оказалось, выпадение волос может быть одним из наменее заметных признаков диабета.

Ученые обращают внимание на то, что в целом есть несколько механизмов в вашем организме, которые могут привести к потере волос из-за болезни.

Прежде всего, речь идет о повреждении кровеносных сосудов на фоне высокого уровня сахара в крови.

Эти поврежденные кровеносные сосуды больше не могут доставлять достаточно кислорода в волосяные фолликулы, что может прервать или остановить цикл роста волос, – рассказывает доктор Грег Вида из клиники Harley Street Hair.

Кроме того, указано, что волосяные фолликулы впоследствии переходят в фазу покоя и выпадения вместо фазы роста.

А это значит, что волосы сначала перестают расти, а потом начинают выпадать. Все это становится причиной утончения и потери волосяного покрова на коже головы.

Еще один способ, при котором диабет может привести к выпадению волос, – это отсутствие выработки инсулина.

Что важно знать об инсулине

Как объясняют ученые, инсулин – это тот гормон, который переносит сахар из кровеносных сосудов в клетки, которым он нужен.

Лишь после этого клетки расщепляют сахар на энергию и с ее помощью могут выполнять свои нормальные функции.

В случае волосяных фолликулов эта функция – это создавать новые волосы. И потому, что тело не производит достаточно инсулина, сахар не переносится в волосяные фолликулы, и поэтому волосы не могут расти. Поделиться

По словам ученых, если вы замечаете чрезмерное выпадение волос, стоит обсудить это со своим врачом.