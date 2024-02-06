Ученые напечатали на 3D-принтере нейронную ткань, которая работает как настоящий мозг

Ученым из Университета Висконсин-Мэдисон удалось напечатать на 3D-принтере функциональную нейронную ткань, способную развиваться и формировать связи так же, как настоящая ткань мозга человека. Потенциально это может помочь в создании лекарства от болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Ученые напечатали на 3D-принтере нейронную ткань
Чжан и его коллеги отмечают, что использовать их метод могут многие лаборатории, поскольку он не нуждается в специальном оборудовании для биопечати. Кроме того, ткань легко поддерживать в здоровом состоянии, и ее можно изучать с помощью микроскопов и другого оборудования, обычно имеющегося в большинстве лабораторий.
В более ранних попытках создать такую ткань использовались небиоразлагающиеся каркасы, которые предотвращали легкую миграцию нервных клеток. Вместо обычного вертикального наслоения команда использовала горизонтальное наслоение нейронов, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, помещенных в более мягкий гель «биочернил», чем в предыдущих методах.
Напечатанные таким образом ткани могут образовывать похожие на мозговые сети внутри и между слоями всего за несколько недель. Нейроны общаются, посылают сигналы, используют нейротрансмиттеры и даже образуют сети с добавлением поддерживающих клеток.
Ученые обнаружили, что аксоны из напечатанной ткани мозга отражают структуру подлинного мозга человека.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-