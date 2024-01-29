Ученые заявляют о способности передачи болезни Альцгеймера
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Наука и медицина
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Ученые заявляют о способности передачи болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера
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Источник:  The Guardian

Ученые заявляют, что ряд достаточно редких медицинских заболеваний способен способствовать распространению болезни Альцгеймера от одного человека другому.

Что может способствовать распространению болезни Альцгеймера

По словам исследователей Университетского колледжа Лондона, в период с 1959 по 1985 год по меньшей мере 848 пациентов в Великобритании получали гормон роста человека, который получали из мертвых тел.

Эта практика была запрещена только в 1985 году.

Оказалось, что в результате использования гормона роста из мертвых тел, некоторые из пациентов впоследствии умерли в результате болезни Крейтцфельдта-Якоба, поскольку образцы гормона были загрязнены белками, провоцирующими развитие этого заболевания.

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба – это редкое смертельное заболевание головного мозга, вызванное инфекционным агентом приона (белком с аномальной структурой).

Что известно об угрозе передачи болезни Альцгеймера

После смерти 80 пациентов, которым пересадили гормоны, в их мозге обнаружили белок амилоид-бета, свидетельствующий о болезни Альцгеймера.

В то же время, ученые не уверены, что у умерших могла развиться болезнь Альцгеймера.

После этого они исследовали еще 8 пациентов, получавших человеческий гормон роста из тел умерших, но не имеющих ХКБ.

У пяти выявили симптомы деменции, а у трех из них результаты сканирования мозга подтвердили диагноз болезни Альцгеймера.

У других трех пациентов ситуация оказалась менее сложной.

Один человек имел легкие когнитивные нарушения, другой сообщил о когнитивных трудностях, а еще один – не имел никаких симптомов.

Как отмечают ученые со ссылкой на исследование ДНК, только пятеро пациентов имели склонность к развитию болезни Альцгеймера. 

На основе исследования ученые утверждают, что болезнь Альцгеймера может возникнуть вследствие лечения загрязненными белками из гипофиза.

Это происходит только тогда, когда человек пересаживает определенные ткани и клетки головного мозга. Но эти операции редки, – предупреждает автор исследования Джон Колинг.

По словам ученых, благодаря результатам их работы ученые теперь знают о новом пути распространения болезни Альцгеймера. 

Подобный способ пересадки клеток в мозг человека был запрещен более 40 лет назад. Сейчас специалисты очень осторожно относятся к передаче тканей мозга между людьми, – объясняет профессор биохимии Манчестерского университета Эндрю Дойг.

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