Вчені заявляють про здатність передачі хвороби Альцгеймера

Науковці заявляють, що низка доволі рідкісних медичних захворювань здатна сприяти поширенню хвороби Альцгеймера від однієї людини іншій.

Що може сприяти поширенню хвороби Альцгеймера

За словами дослідників Університетського коледжу Лондона, у період з 1959 по 1985 щонайменше 848 пацієнтів у Великій Британії отримували гормон росту людини, який отримували з мертвих тіл.

Цю практику було заборонено лише у 1985 році.

Виявилось, що внаслідок використання гормону росту з мертвих тіл, деякі з пацієнтів згодом померли внаслідок хвороби Крейтцфельдта-Якоба, оскільки зразки гормону були забруднені білками, що провокують розвиток цього захворювання.

Хвороба Крейтцфельдта-Якоба – це рідкісне смертельне захворювання головного мозку, спричинене інфекційним агентом пріоном (білком з аномальною структурою).

Що відомо про загрозу передачі хвороби Альцгеймера

Після смерті 80 пацієнтів, яким зробили пересадку гормонів, у їхньому мозку виявили білок амілоїд-бета, який свідчить про хворобу Альцгеймера.

Водночас науковці не впевнені, що у померлих могла розвинутися хвороба Альцгеймера.

Після цього вони дослідили ще 8 пацієнтів, які отримували людський гормон росту з тіл померлих, але не мали ХКБ.

У п’ятьох виявили симптоми деменції, а у трьох з них результати сканування мозку підтвердили діагноз хвороби Альцгеймера.

Зазначається, що у інших трьох пацієнтів ситуація виявилась менш складною.

Одна людина мала легкі когнітивні порушення, інша повідомила про когнітивні труднощі, а ще одна – не мала жодних симптомів.

Як зазначають вчені з посиланням на дослідження ДНК, лише п'ятеро пацієнтів мали схильність до розвитку хвороби Альцгеймера.

За підсумком дослідження вчені стверджують, що хвороба Альцгеймера може виникнути внаслідок лікування забрудненими білками з гіпофіза.

Це відбувається лише тоді, коли людині пересаджують певні тканини та клітини головного мозку. Але ці операції рідкісні, - попереджає автор дослідження Джон Колінг.

За словами науковців, завдяки результатам їхньої роботи, вчені тепер знають про новий шлях поширення хвороби Альцгеймера.

Подібний спосіб пересадки клітин у людський мозок був заборонений понад 40 років тому. Нині фахівці дуже обережно ставляться до передачі тканин мозку між людьми, - пояснює професор біохімії Манчестерського університету Ендрю Дойг.