Вчені розробили перший у світі аналіз крові на рак мозку

«Рідка біопсія» має допомогти у ранній діагностиці раку мозку, особливо тим пацієнтам, кому небезпечно робити традиційну біопсію

Розроблено перший у світі аналіз крові на рак мозку

Дослідники із Центру передового дослідження пухлин головного мозку, яким управляє Імперський коледж Лондона та Імперський коледж охорони здоров'я NHS, виявили, що тест може точно діагностувати низку пухлин головного мозку, включаючно з гліобластомою (ГБМ) — типом раку мозку, що найбільш часто діагностується. Команда заявила, що тест мав «високу аналітичну чутливість, специфічність та точність».

Це революційне дослідження може призвести до більш ранньої діагностики та покращення результатів лікування пацієнтів з пухлиною головного мозку, — сказав Ден Ноулз, виконавчий директор благодійної організації Brain Tumor Research. Поширити

Аналіз крові TriNetra-Glio, розроблений за фінансової підтримки Datar Cancer Genetics, працює шляхом ізоляції гліальних клітин, які вирвалися з пухлини та циркулюють у крові. Ці клітини позначають і потім можуть ідентифікувати під мікроскопом.

У разі успішного проходження всіх випробувань тест стане доступним для пацієнтів через два роки.

Вченим вдалося домогтися неймовірної точності та ефективності в боротьбі з раком

Дослідження, проведене під керівництвом дослідника-імунолога доктора Хосе Рамона Конехо-Гарсіа, присвячене використанню димерних IgA (dIgA) антитіл для впливу на молекули, що сприяють розвитку пухлини, усередині ракових клітин, зокрема тих, які не піддаються іншим методам лікування.

Антитіла dIgA можуть специфічно впливати на мутації, пов'язані з PIGR — білком, присутнім у більшості епітеліальних ракових клітин. Одна з мутацій, KRAS G12D, яка, як відомо, спричиняє агресивні форми раку, може бути зупинена цим антитілом у процесі росту, що називається трансцитозом.

Випробування на мишах з раком легень і товстої кишки продемонстрували зниження росту пухлини під час використання цього антитіла, що перевершує результати сучасних клінічних методів лікування. Дослідження також показало багатообіцяючі результати щодо іншої мутації — IDH1 R132H.

Унікальність цього дослідження полягає в тому, що антитіло dIgA здатне досягати мутацій всередині клітин, що в минулому було складним завданням для дослідників.

Доктор Конехо-Гарсіа вважає, що такий підхід дає змогу точно впливати на пухлинні клітини, виганяючи з них молекули, що сприяють розвитку пухлини, і у такий спосіб запобігаючи її зростанню. Він наголосив, що антитіло може бути використане для лікування цілого спектра агресивних епітеліальних раків, включно з раком яєчників, товстої кишки і легенів.

Отримані результати є частиною галузі імунотерапії, що розвивається, яка спрямована на використання імунної системи організму для лікування раку. Інші методи лікування, такі як інгібітори PD-1 і CAR T-клітини, також демонструють значні перспективи.

Доктор Конехо-Гарсіа і його команда завершили дослідження в Онкологічному центрі та Дослідницькому інституті імені Х. Лі Моффітта. Наразі вони допрацьовують антитіло для подальших клінічних випробувань.