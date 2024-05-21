У Microsoft представили комп'ютери нового покоління із ШІ
Категорія
Технології
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У Microsoft представили комп'ютери нового покоління із ШІ

Microsoft
Джерело:  Блог Microsoft

Компанія Microsoft представила нове покоління комп’ютерів Copilot+. Це комп'ютер, який розроблений з урахуванням штучного інтелекту. Фахівці зазначили, що вони повністю переосмислили весь ПК.  

У Microsoft представили Copilot+

Як розповіли в Microsoft, це початок нової глави з інновацій штучного інтелекту на пристроях. Зазначається, що персональний комп'ютер практично повністю переосмислили. Йдеться і про кремній, і про операційну систему, рівень додатків до хмари зі штучним інтелектом в центрі тощо. У компанії підкреслили, що це стало найзначнішою зміною платформи Window за десятиліття.

У Microsoft розповіли, що в пристрої використовуються нові процесори Qualcomm Snapdragon X Elite та Plus і штучний інтелект. У компанії називають комп’ютери Copilot+ найшвидшими та найрозумнішими комп'ютерами з Windows, які коли-небудь були.

Зауважується, що нові процесори Snapdragon X Elite та Plus здатні виконувати до 40 трильйонів операцій за секунду, мають доступ до найдосконаліших моделей ШІ та автономність, довжиною в день.

Де можна буде використовувати технологію

Відомо, що ці комп'ютери будуть доступні від виробників-партнерів, таких як Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo та Samsung, а також на власних пристроях Microsoft — Surface Pro та Surface Laptop. Пристрої будуть також підключені до великих та малих мовних моделей, які працюють на хмарному сервісі Azure.

У компанії підкреслили, що Copilot+ у 20 разів потужніші та у 100 разів ефективніші для виконання робочих навантажень ШІ та забезпечують найкраще прискорення ШІ. У Microsoft переконані, що ці пристрої перевершують 15-дюймовий MacPook Air від Apple на 58% у постійній багатопотоковій продуктивності та забезпечують кращу роботу від акумулятора. Відомо також, що Copilot+ матимуть персоналізовані елементи керування конфіденційністю: це потрібно для захисту особистих даних користувачів.

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