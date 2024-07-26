OpenAI тестує нову пошукову систему SearchGPT. У чому переваги

Компанія прагне потіснити Google у сфері онлайн-пошуку. Нова система SearchGPT використовує штучний інтелект для отримання результатів у режимі реального часу.

OpenAI тестує нову пошукову систему SearchGPT

У OpenAI заявили, що SearchGPT — це тимчасовий прототип, який об'єднає моделі ШІ, такі як ChatGPT, з можливістю пошуку в інтернеті.

За його допомогою користувачі швидше зможуть шукати інформацію з "чіткими посиланнями на релевантні джерела" в діалоговому режимі: пошуковику можна ставити додаткові питання та зберігати контекст кожного запиту.

А загалом OpenAI не планує випускати окремий продукт, а додасть функції пошуку до ChatGPT. Тому й тестування проводять із невеликою групою користувачів — щоб зібрати відгуки.

Функція пошуку робить компанію прямим конкурентом основних пошукових систем, насамперед Google, а також Bing, продукту найбільшого інвестора OpenAI — компанії Microsoft.

Отримання відповідей в інтернеті може зайняти багато зусиль, часто вимагаючи декількох спроб для отримання релевантних результатів. Ми вважаємо, що завдяки розширенню діалогових можливостей наших моделей за допомогою інформації з інтернету в реальному часі, знайти те, що ви шукаєте, можна швидше і простіше. Поширити

Окрім запуску SearchGPT, компанія також випустить спеціальну функцію для власників сайтів, щоб вони могли відредагувати те, як їхній сервіс відображатиметься у пошуковику. Втім, сайти можуть з'являтися у видачі, навіть якщо вони відмовляються брати участь у генеративному навчанні штучного інтелекту.

Над чим наразі працює команда OpenAI

Інсайдери Reuters розповіли журналістам про те, що компанія OpenAI, яка створила всесвітньо відомий ChatGPT, готує новий прорив на технологічній арені. Йдеться про секретний проєкт під кодовою назвою Strawberry.

За словами анонімних джерел, головна ціль Strawberry — створення нейромережі, що вмітиме не лише генерувати відповіді на запити, а й матиме автономний доступ до інтернету для проведення власних досліджень.

Розробники припускають, що цей підхід зможе навчити ШІ від OpenAI "мислити" глобальніше.