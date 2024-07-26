OpenAI тестує нову пошукову систему SearchGPT. У чому переваги
Категорія
Технології
Дата публікації

OpenAI тестує нову пошукову систему SearchGPT. У чому переваги

SearchGPT
Джерело:  The Guardian

Компанія прагне потіснити Google у сфері онлайн-пошуку. Нова система SearchGPT використовує штучний інтелект для отримання результатів у режимі реального часу.

Головні тези:

  • SearchGPT є новим пошуковим інструментом від OpenAI та об'єднує штучний інтелект з можливістю реального пошуку в інтернеті.
  • Цей інструмент дозволяє швидше та зручніше знаходити інформацію в діалоговому режимі, додаючи можливість поставити додаткові питання та зберігати контекст кожного запиту.
  • OpenAI планує інтегрувати функції пошуку у ChatGPT, створюючи конкуренцію для головних пошукових систем, зокрема Google та Bing.

OpenAI тестує нову пошукову систему SearchGPT

У OpenAI заявили, що SearchGPT — це тимчасовий прототип, який об'єднає моделі ШІ, такі як ChatGPT, з можливістю пошуку в інтернеті.

За його допомогою користувачі швидше зможуть шукати інформацію з "чіткими посиланнями на релевантні джерела" в діалоговому режимі: пошуковику можна ставити додаткові питання та зберігати контекст кожного запиту.

А загалом OpenAI не планує випускати окремий продукт, а додасть функції пошуку до ChatGPT. Тому й тестування проводять із невеликою групою користувачів — щоб зібрати відгуки.

Функція пошуку робить компанію прямим конкурентом основних пошукових систем, насамперед Google, а також Bing, продукту найбільшого інвестора OpenAI — компанії Microsoft.

Отримання відповідей в інтернеті може зайняти багато зусиль, часто вимагаючи декількох спроб для отримання релевантних результатів. Ми вважаємо, що завдяки розширенню діалогових можливостей наших моделей за допомогою інформації з інтернету в реальному часі, знайти те, що ви шукаєте, можна швидше і простіше.

Окрім запуску SearchGPT, компанія також випустить спеціальну функцію для власників сайтів, щоб вони могли відредагувати те, як їхній сервіс відображатиметься у пошуковику. Втім, сайти можуть з'являтися у видачі, навіть якщо вони відмовляються брати участь у генеративному навчанні штучного інтелекту.

Над чим наразі працює команда OpenAI

Інсайдери Reuters розповіли журналістам про те, що компанія OpenAI, яка створила всесвітньо відомий ChatGPT, готує новий прорив на технологічній арені. Йдеться про секретний проєкт під кодовою назвою Strawberry.

За словами анонімних джерел, головна ціль Strawberry — створення нейромережі, що вмітиме не лише генерувати відповіді на запити, а й матиме автономний доступ до інтернету для проведення власних досліджень.

Розробники припускають, що цей підхід зможе навчити ШІ від OpenAI "мислити" глобальніше.

За словами фахівців, попри те, що великі мовні моделі вже можуть узагальнювати та складати тексти набагато швидше за людину, вони не вміють розв’язувати проблеми, які людина вирішує інтуїтивно, до прикладу, помічати логічні помилки й відсутність "здорового глузду".

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