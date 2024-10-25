В OpenAI назвали орієнтовні терміни появи революційної моделі ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації

В OpenAI назвали орієнтовні терміни появи революційної моделі ШІ

Android Authority
OpenAI

Компанія-розробник ChatGPT OpenAI заявила, що до грудня цього року планує представити іноваційну модель ШІ, яка отримала кодову назву “Оrion”. 

Головні тези:

  • Компанія OpenAI планує представити нову революційну модель ШІ під назвою “Оrion” до кінця цього року.
  • Відомості про “Оrion” ще не повністю розкриті, але очікується, що ця модель стане наступником GPT-4 та матиме універсальність для розв’язання завдань будь-якої складності.
  • OpenAI також представила пошукову систему на базі штучного інтелекту, яка може стати конкурентом Google у майбутньому.
  • Генеральний директор OpenAI висловив прогноз, що зародження надінтелекту принесе загальне процвітання, хоча розвиток цієї технології може зайняти більше часу, ніж планувалося.
  • У майбутньому люди зможуть робити речі, які раніше здавалися магічними завдяки розвитку штучного інтелекту.

Що відомо про нову революційну модель ШІ від OpenAI

Зазначається, що реліз “Оrion” буде відрізнятись від попередніх релізів моделей ШІ.

Зокрема, першими доступ до іноваційної системи отримає низка компаній-партнерів, які розробляють власні системи штучного інтелекту на базі розробок OpenAI.

Вважається, що “Оrion” буде наступником GPT-4, однак наразі невідомо, чи буде він позиціонуватись як як GPT-5, або якось по іншому.

В компанії очікують, що ця модель вийде на рівень загального ШІ, тобто матиме універсальність для розв’язання завдань будь-якої складності.

OpenAI вже в цьому році планує представити революційний ШІ
Розробники ШІ

Підкреслюється, що спілкування з таким ШІ буде максимально наближене до спілкування з людиною.

За інформацією ЗМІ, на якомусь етапі OpenAI навіть призупинили навчання мовної моделі GPT-5 через стурбованість щодо безпеки людства.

Що відомо про останні розробки OpenAI в сфері штучного інтелекту

Цього літа OpenAI представила власну пошукову систему на основі штучного інтелекту. Особливість SearchGPT — не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати й осмислити їх. Це робить його серйозною загрозою для Google.

Уже найближчими роками людство побачить зародження надінтелекту, який може змінити хід історії. З таким прогнозом виступив генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман.

На переконання Сема Альтмана, поява надінтелекту призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери "загального процвітання".

Попри це, він озвучив попередження, що розвиток надрозуму може тривати довше, ніж він раніше прогнозував.

За словами генерального директора OpenAI, у найближчому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією.

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