OpenAI запустила свою поисковую систему ChatGPT Search
Категория
Технологии
Дата публикации

OpenAI запустила свою поисковую систему ChatGPT Search

OpenAI
Читати українською
Источник:  online.ua

Компания OpenAI запустила свою поисковую систему ChatGPT Search. Она уже доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team, а затем заработает для всех.

Главные тезисы

  • ChatGPT Search — новая поисковая система от OpenAI, доступная для пользователей ChatGPT Plus и Team, которая позволяет искать информацию более естественным образом.
  • Поисковик ChatGPT Search интегрирован в текстовое поле для запросов и предлагает ссылки на источники сразу после поиска, позволяя формулировать запросы в разговорной форме.
  • Сотрудничество OpenAI с крупными медиакомпаниями обеспечивает доступ к источникам информации прямо из ответов ChatGPT.

ChatGPT теперь имеет свой поисковик

Поисковик появился в текстовом поле для обычных запросов. Он сразу ищет необходимую информацию, а затем предлагает ссылку на источники. Причем поисковик позволяет формулировать запросы в более естественной разговорной форме.

Об этом сообщили в OpenAI.

OpenAI сотрудничает с крупными медиакомпаниями, включая Associated Press, Reuters, Le Monde, The Atlantic, Time и Vox Media. Поэтому в ответах ChatGPT теперь будут ссылки на источники, которые можно открыть, нажав кнопку «Источники» под ответом.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что функция поиска — его любимая функция с момента запуска ChatGPT.

Компания утверждает, что пользователи теперь смогут искать информацию «естественным и интуитивным способом» с возможностью задавать дополнительные вопросы в формате диалога с искусственным интеллектом.

Поиск доступен на всех платформах ChatGPT: iOS, Android и десктопных приложениях для MacOS и Windows.

Новая функция делает ChatGPT более похожим на обычную поисковую систему и потенциально более мощным конкурентом для Google и других техногигантов.

Что известно о новой революционной модели ИИ от OpenAI

Релиз Orion будет отличаться от предыдущих релизов моделей ИИ.

В частности, первым доступ к инновационной системе получит ряд компаний-партнеров, разрабатывающих собственные системы искусственного интеллекта на базе разработок OpenAI.

Считается, что Orion будет преемником GPT-4, однако пока неизвестно, будет ли он позиционироваться как GPT-5, или как-то по-другому.

В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
OpenAI выпустили обновленную версию ChatGPT со способностью размышлять
ChatGPT
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Бывшие инженеры Apple и разработчики ChatGPT хотят выпустить революционный смартфон
смартфон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Приближается эра "всеобщего процветания". Автор ChatGPT удивил смелым прогнозом
Сэм Альтман

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?