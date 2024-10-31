Компания OpenAI запустила свою поисковую систему ChatGPT Search. Она уже доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team, а затем заработает для всех.
Главные тезисы
- ChatGPT Search — новая поисковая система от OpenAI, доступная для пользователей ChatGPT Plus и Team, которая позволяет искать информацию более естественным образом.
- Поисковик ChatGPT Search интегрирован в текстовое поле для запросов и предлагает ссылки на источники сразу после поиска, позволяя формулировать запросы в разговорной форме.
- Сотрудничество OpenAI с крупными медиакомпаниями обеспечивает доступ к источникам информации прямо из ответов ChatGPT.
ChatGPT теперь имеет свой поисковик
Поисковик появился в текстовом поле для обычных запросов. Он сразу ищет необходимую информацию, а затем предлагает ссылку на источники. Причем поисковик позволяет формулировать запросы в более естественной разговорной форме.
Об этом сообщили в OpenAI.
OpenAI сотрудничает с крупными медиакомпаниями, включая Associated Press, Reuters, Le Monde, The Atlantic, Time и Vox Media. Поэтому в ответах ChatGPT теперь будут ссылки на источники, которые можно открыть, нажав кнопку «Источники» под ответом.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что функция поиска — его любимая функция с момента запуска ChatGPT.
🌐 Introducing ChatGPT search 🌐— OpenAI (@OpenAI) October 31, 2024
ChatGPT can now search the web in a much better way than before so you get fast, timely answers with links to relevant web sources.https://t.co/7yilNgqH9T pic.twitter.com/z8mJWS8J9c
Поиск доступен на всех платформах ChatGPT: iOS, Android и десктопных приложениях для MacOS и Windows.
Новая функция делает ChatGPT более похожим на обычную поисковую систему и потенциально более мощным конкурентом для Google и других техногигантов.
Что известно о новой революционной модели ИИ от OpenAI
Релиз Orion будет отличаться от предыдущих релизов моделей ИИ.
Считается, что Orion будет преемником GPT-4, однако пока неизвестно, будет ли он позиционироваться как GPT-5, или как-то по-другому.
В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.
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