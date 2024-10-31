Компания OpenAI запустила свою поисковую систему ChatGPT Search. Она уже доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team, а затем заработает для всех.

ChatGPT теперь имеет свой поисковик

Поисковик появился в текстовом поле для обычных запросов. Он сразу ищет необходимую информацию, а затем предлагает ссылку на источники. Причем поисковик позволяет формулировать запросы в более естественной разговорной форме.

Об этом сообщили в OpenAI.

OpenAI сотрудничает с крупными медиакомпаниями, включая Associated Press, Reuters, Le Monde, The Atlantic, Time и Vox Media. Поэтому в ответах ChatGPT теперь будут ссылки на источники, которые можно открыть, нажав кнопку «Источники» под ответом.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что функция поиска — его любимая функция с момента запуска ChatGPT.

Компания утверждает, что пользователи теперь смогут искать информацию «естественным и интуитивным способом» с возможностью задавать дополнительные вопросы в формате диалога с искусственным интеллектом. Поделиться

🌐 Introducing ChatGPT search 🌐



ChatGPT can now search the web in a much better way than before so you get fast, timely answers with links to relevant web sources.https://t.co/7yilNgqH9T pic.twitter.com/z8mJWS8J9c — OpenAI (@OpenAI) October 31, 2024

Поиск доступен на всех платформах ChatGPT: iOS, Android и десктопных приложениях для MacOS и Windows.

Новая функция делает ChatGPT более похожим на обычную поисковую систему и потенциально более мощным конкурентом для Google и других техногигантов.

Что известно о новой революционной модели ИИ от OpenAI

Релиз Orion будет отличаться от предыдущих релизов моделей ИИ.

В частности, первым доступ к инновационной системе получит ряд компаний-партнеров, разрабатывающих собственные системы искусственного интеллекта на базе разработок OpenAI. Поделиться

Считается, что Orion будет преемником GPT-4, однако пока неизвестно, будет ли он позиционироваться как GPT-5, или как-то по-другому.