OpenAI запустила власну пошукову систему ChatGPT Search
Категорія
Технології
Дата публікації

OpenAI запустила власну пошукову систему ChatGPT Search

OpenAI
Джерело:  online.ua

Компанія OpenAI запустила власну пошукову систему ChatGPT Search. Вона вже доступна для користувачів ChatGPT Plus і Team, а згодом запрацює для всіх.

Головні тези:

  • Компанія OpenAI запустила пошукову систему ChatGPT Search для користувачів ChatGPT Plus і Team, а згодом вона стане доступною для всіх.
  • Пошуковик дозволяє шукати інформацію в природній, розмовній формі та надає посилання на джерела від великих медіакомпаній.
  • Генеральний директор OpenAI підкреслив, що функція пошуку є улюбленою функцією ChatGPT та дозволяє користувачам шукати інформацію способом, що наближений до діалогу з ШІ.
  • ChatGPT Search доступний на всіх платформах ChatGPT, зробивши його більш потужним конкурентом для інших пошукових систем.

ChatGPT тепер має власний пошуковик

Пошуковик зʼявився в текстовому полі для звичайних запитів. Він одразу шукає необхідну інформацію, а потім пропонує посилання на джерела. Причому пошуковик дозволяє формулювати запити в більш природній, розмовній формі.

Про це повідомили в OpenAI.

OpenAI співпрацює з великими медіакомпаніями, зокрема з Associated Press, Reuters, Le Monde, The Atlantic, Time і Vox Media. Тож у відповідях ChatGPT тепер будуть посилання на джерела, які можна відкрити, натиснувши кнопку «Джерела» під відповіддю.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що функція пошуку — його улюблена функція з моменту запуску ChatGPT.

Компанія стверджує, що користувачі тепер зможуть шукати інформацію «природним та інтуїтивним способом» з можливістю ставити додаткові запитання в форматі діалогу зі штучним інтелектом.

Пошук доступний на всіх платформах ChatGPT: iOS, Android і десктопних застосунках для macOS і Windows.

Нова функція робить ChatGPT більш схожим на звичайну пошукову систему та потенційно більш потужним конкурентом для Google та інших техногігантів.

Що відомо про нову революційну модель ШІ від OpenAI

Зазначається, що реліз Оrion буде відрізнятись від попередніх релізів моделей ШІ.

Зокрема першими доступ до іноваційної системи отримає низка компаній-партнерів, які розробляють власні системи штучного інтелекту на базі розробок OpenAI.

Вважається, що “Оrion” буде наступником GPT-4, однак наразі невідомо, чи буде він позиціонуватись як GPT-5, або якось по-іншому.

В компанії очікують, що ця модель вийде на рівень загального ШІ, тобто матиме універсальність для розв’язання завдань будь-якої складності.

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