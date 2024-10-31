Компанія OpenAI запустила власну пошукову систему ChatGPT Search. Вона вже доступна для користувачів ChatGPT Plus і Team, а згодом запрацює для всіх.

ChatGPT тепер має власний пошуковик

Пошуковик зʼявився в текстовому полі для звичайних запитів. Він одразу шукає необхідну інформацію, а потім пропонує посилання на джерела. Причому пошуковик дозволяє формулювати запити в більш природній, розмовній формі.

Про це повідомили в OpenAI.

OpenAI співпрацює з великими медіакомпаніями, зокрема з Associated Press, Reuters, Le Monde, The Atlantic, Time і Vox Media. Тож у відповідях ChatGPT тепер будуть посилання на джерела, які можна відкрити, натиснувши кнопку «Джерела» під відповіддю.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що функція пошуку — його улюблена функція з моменту запуску ChatGPT.

Компанія стверджує, що користувачі тепер зможуть шукати інформацію «природним та інтуїтивним способом» з можливістю ставити додаткові запитання в форматі діалогу зі штучним інтелектом. Поширити

🌐 Introducing ChatGPT search 🌐



ChatGPT can now search the web in a much better way than before so you get fast, timely answers with links to relevant web sources.https://t.co/7yilNgqH9T pic.twitter.com/z8mJWS8J9c — OpenAI (@OpenAI) October 31, 2024

Пошук доступний на всіх платформах ChatGPT: iOS, Android і десктопних застосунках для macOS і Windows.

Нова функція робить ChatGPT більш схожим на звичайну пошукову систему та потенційно більш потужним конкурентом для Google та інших техногігантів.

Що відомо про нову революційну модель ШІ від OpenAI

Зазначається, що реліз Оrion буде відрізнятись від попередніх релізів моделей ШІ.

Зокрема першими доступ до іноваційної системи отримає низка компаній-партнерів, які розробляють власні системи штучного інтелекту на базі розробок OpenAI. Поширити

Вважається, що “Оrion” буде наступником GPT-4, однак наразі невідомо, чи буде він позиціонуватись як GPT-5, або якось по-іншому.