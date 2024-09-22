Що відомо про ймовірну появу нового революційного смартфона від розробників iPhone і ChatGPT

За інформацією видання, саме Джоні Айв керує проєктом, у якому також задіяни ще 9 розробників, серед яких Тан Тан і Еванс Хенкі, що брали участь у розробці оригінального iPhone.

Розробники розмістили свою штаб-квартиру у Сан-Франциско і вже вклали в проєкт близько 1 млрд доларів.

Ще минулого року повідомлялось, що проєкт був натхнений технологією сенсорних екранів і оригінальним iPhone.

Розробники також розраховують, що генеративний ШІ дозволить створити новий тип обчислювального пристрою із більш потужними можливостями порівняно з традиційним програмним забезпеченням.

Очікується, що новий смартфон здебільшого використовуватиме потенціал штучного інтелекту.

Смартфон

Зокрема, в основу самої операційної системи буде вкладено штучний інтелект, що позбавить користувача у необхідності ручного управління.

Джоні Айву, який працював в Apple впродовж десятиліть разом зі Стівом Джобсом, приписують дизайн багатьох сучасних знакових гаджетів компанії: від iPod і iPhone до iPad з MacBook.

Що відомо про перші відгуки користувачів щодо роботи iPhone 16

За інформацією аналітиків GizChina, потужність зарядки iPhone 16 розчарувала користувачів, оскільки виявилось, що навіть 45 Вт потужності нові гаджети від Apple не підтримують.

За результатами серії тестів редактори порталу дійшли висновку, що в піку смартфони справді можуть приймати 40 Вт, але це відбувається тільки на короткий момент на початку процесу зарядки. В іншому ж обмеження становить близько 27 Вт для більшої частини циклу зарядки, що аналогічно iPhone 15.

Наприклад, iPhone 16 Pro Max з 2% до 100% заряджається за 1 годину і 45 хвилин проти 1 години 55 хвилин у попередньому поколінні.

Ця 10-хвилинна різниця незначна, особливо враховуючи той факт, що iPhone 16 Pro Max поставляється з акумулятором на 5% більше.