Всемирно известный бывший дизайнер Apple Джонни Айв сотрудничает с командой OpenAI по разработке нового, революционного смартфона.
Главные тезисы
- Бывший дизайнер Apple Джонни Айв работает над разработкой революционного смартфона с командой разработчиков OpenAI.
- Сравнение мощности зарядки iPhone 16 с Android устройствами вызвало разочарование среди пользователей, поскольку модели iPhone отстают в этом аспекте.
- Новый смартфон будет использовать технологии искусственного интеллекта для усиленных вычислительных возможностей.
- Разработчики планируют внедрить генеративный ИИ для создания нового типа вычислительного устройства с продвинутыми функциями.
- Ожидается, что операционная система нового смартфона будет полностью зависеть от искусственного интеллекта, обеспечивая автоматизированное управление.
Что известно о вероятном появлении нового революционного смартфона от разработчиков iPhone и ChatGPT
По информации издания, именно Джонни Айв руководит проектом, в котором также задействованы еще 9 разработчиков, среди которых Тан Тан и Эванс Хенки, участвовавших в разработке оригинального iPhone.
Разработчики разместили свою штаб-квартиру в Сан-Франциско и уже вложили в проект около 1 млрд. долларов.
Еще в прошлом году сообщалось, что проект был вдохновлен технологией сенсорных экранов и оригинальным iPhone.
Разработчики также рассчитывают, что генеративный ИИ позволит создать новый тип вычислительного устройства с более мощными возможностями по сравнению с традиционным программным обеспечением.
Ожидается, что новый смартфон будет в основном использовать потенциал искусственного интеллекта.
В частности, в основу самой операционной системы будет вложен искусственный интеллект, что избавит пользователя от необходимости ручного управления.
Джонни Айву, работавший в Apple на протяжении десятилетий вместе со Стивом Джобсом, приписывают дизайн многих современных знаковых гаджетов компании: от iPod и iPhone до iPad с MacBook.
Что известно о первых отзывах пользователей по работе iPhone 16
По информации аналитиков GizChina, мощность зарядки iPhone 16 разочаровала пользователей, поскольку оказалось, что даже 45 Вт мощности новые гаджеты от Apple не поддерживают.
По результатам серии тестов редакторы портала пришли к выводу, что в пике смартфоны действительно могут принимать 40 Вт, но это происходит только на короткое время в начале процесса зарядки. В остальном же ограничение составляет около 27 Вт для большей части цикла зарядки, что аналогично iPhone 15.
К примеру, iPhone 16 Pro Max с 2% до 100% заряжается за 1 час и 45 минут против 1 часа 55 минут в предыдущем поколении.
Эта 10-минутная разница незначительна, особенно учитывая тот факт, что iPhone 16 Pro Max поставляется с аккумулятором на 5% больше.
Современные смартфоны на Android заряжаются от куда более мощных адаптеров. Даже бюджетные Xiaomi поддерживают скорую зарядку мощностью 60 Вт. Более дорогие модели оснащаются адаптерами на 120 Вт или даже 240 Вт, а Realme уже готовит первый смартфон с 320-ваттной зарядкой.
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