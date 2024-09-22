Что известно о вероятном появлении нового революционного смартфона от разработчиков iPhone и ChatGPT

По информации издания, именно Джонни Айв руководит проектом, в котором также задействованы еще 9 разработчиков, среди которых Тан Тан и Эванс Хенки, участвовавших в разработке оригинального iPhone.

Разработчики разместили свою штаб-квартиру в Сан-Франциско и уже вложили в проект около 1 млрд. долларов.

Еще в прошлом году сообщалось, что проект был вдохновлен технологией сенсорных экранов и оригинальным iPhone.

Разработчики также рассчитывают, что генеративный ИИ позволит создать новый тип вычислительного устройства с более мощными возможностями по сравнению с традиционным программным обеспечением.

Ожидается, что новый смартфон будет в основном использовать потенциал искусственного интеллекта.

Смартфон

В частности, в основу самой операционной системы будет вложен искусственный интеллект, что избавит пользователя от необходимости ручного управления.

Джонни Айву, работавший в Apple на протяжении десятилетий вместе со Стивом Джобсом, приписывают дизайн многих современных знаковых гаджетов компании: от iPod и iPhone до iPad с MacBook.

Что известно о первых отзывах пользователей по работе iPhone 16

По информации аналитиков GizChina, мощность зарядки iPhone 16 разочаровала пользователей, поскольку оказалось, что даже 45 Вт мощности новые гаджеты от Apple не поддерживают.

По результатам серии тестов редакторы портала пришли к выводу, что в пике смартфоны действительно могут принимать 40 Вт, но это происходит только на короткое время в начале процесса зарядки. В остальном же ограничение составляет около 27 Вт для большей части цикла зарядки, что аналогично iPhone 15.

К примеру, iPhone 16 Pro Max с 2% до 100% заряжается за 1 час и 45 минут против 1 часа 55 минут в предыдущем поколении.

Эта 10-минутная разница незначительна, особенно учитывая тот факт, что iPhone 16 Pro Max поставляется с аккумулятором на 5% больше.