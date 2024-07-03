Китайская компания представила мощный смартфон с футуристическим дизайном

Аппарат оснащен разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также на него установлена батарея на 6500 мАч.

Производители установили доступный ценник на смартфоне Red Magic 9S Pro

В Китае представили самый мощный Android-смартфон на рынке. Компания Nubia не просто опередила своих конкурентов, но и установила достаточно доступный ценник на топовый девайс.

Red Magic 9S Pro получил разогнанный до 3,4 ГГц чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, набирающий у AnTuTu почти 2,4 млн очков. За охлаждение процессора и основных компонентов отвечает продвинутая система ICE 13.5 Magic с турбиной, ОЗУ - LPDDR5X. ПЗУ - UFS 4.0.

Red Magic 9S Pro

Помимо рекордной производительности Red Magic 9S Pro будет превосходить другие флагманы с точки зрения автономности.

Аппарат оснащается аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Камера представлена основной 50 Мп (Samsung S5KGN5, OIS), сверхширокоугольной 50 Мп (Samsung S5KJN1) и макро 2 Мп (GalaxyCore GC02M1).

Также смартфон получил 6,8-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2480×1116 пикселей и поддержкой обновления 120 Гц. Яркость достигает 1600 нит. ЧЕМ - 2160 Гц. Фронтальная камера на 16 Мп (сенсор – OmniVision OV16E1Q) установлена под экраном, сообщает Fonearena .

Red Magic 9S Pro

Из других особенностей: мощный вибромотор, стереодинамики, Wi-Fi 7, NFC, плоский корпус без выступающей камеры и RedMagic OS с ШИ-фишками. Китайскую версию Red Magic 9S Pro оценили в 4799 юаней (~660 долларов), позже он доберется до Европы.

Компания Android запустила полезную функцию для пользователей

С выходом Android 15 у пользователей появится функционал, который позволит узнать, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр.

Нововведение было обнаружено в последней бета-версии Android 15, доступной на смартфонах Google Pixel. У этой функции есть два режима:

Работоспособность компонентов позволяет запускать ручные тесты и просматривать состояние батареи и хранилища;

Режим оценки — использование одного устройства для оценки другого.

Android-смартфоны уже предоставляют информацию о состоянии батареи, но новая функция работает немного глубже и способна выполнять ручные тесты для проверки, в частности, дисплея и реакции сенсорного экрана

Релиз стабильной версии Android 15 состоится не раньше сентября, а пока бета-версию ОС можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6, и некоторые Xiaomi, OnePlus и аппараты других брендов.