Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении
Категория
Технологии
Дата публикации

Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении

Microsoft
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Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для бета-версии Windows 11.

Главные тезисы

  • Microsoft выпустила обновление для бета-версии Windows 11, позволяющей упростить обмен файлами между компьютером и телефоном Android.
  • Новая функция 'Мой телефон' в Windows Share позволяет пользователям быстро отправлять содержимое на телефон без лишних хлопот.
  • Для использования функции нужно иметь подключенные пару устройств – приложение Link to Windows на Android и Phone Link на компьютере.
  • Обновление также включает в себя другие полезные функции, такие как списки переходов для закрепленных приложений в меню 'Пуск' и больше контроля над изображениями в Windows Spotlight.
  • Хотя функция доступна только для бета-тестеров, она может стать общедоступной в скором будущем, делая обмен файлами между ПК и Android еще более удобным.

Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении

Существует множество способов отправлять и получать файлы между компьютером и телефоном Android. К примеру, функция Quick Share от Google позволяет пользователям быстро обмениваться файлами со своих телефонов на ПК по беспроводной связи и наоборот. Теперь Microsoft предлагает новый способ сделать этот процесс более простым.

Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для своего канала бета-версии Windows 11. Пользователи, являющиеся частью программы Insiders, увидят новый значок поиска "Мой телефон" в Windows Share при попытке поделиться контентом. Нажав на этот значок, вы сможете быстро и без лишних хлопот отправить содержимое на телефон Android.

Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении

Как использовать эту функцию

Как отмечает Microsoft в своем блоге, вы увидите этот значок, только если ваш телефон и ПК соединены в пару. Для этого вам нужно воспользоваться приложением Link to Windows на Android и Phone Link на компьютере. Затем значок должен появиться в функции быстрого поиска в Windows 11.

Хотя эта функция доступна только для бета-тестеров, ее развертывание в бета-канале является положительным признаком того, что в скором будущем она может стать общедоступной. Это обновление также добавляет некоторые другие функции, такие как списки переходов для закрепленных приложений в меню «Пуск» и больше контроля над изображениями, отображаемыми в Windows Spotlight.

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