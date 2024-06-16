Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении

Существует множество способов отправлять и получать файлы между компьютером и телефоном Android. К примеру, функция Quick Share от Google позволяет пользователям быстро обмениваться файлами со своих телефонов на ПК по беспроводной связи и наоборот. Теперь Microsoft предлагает новый способ сделать этот процесс более простым.

Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для своего канала бета-версии Windows 11. Пользователи, являющиеся частью программы Insiders, увидят новый значок поиска "Мой телефон" в Windows Share при попытке поделиться контентом. Нажав на этот значок, вы сможете быстро и без лишних хлопот отправить содержимое на телефон Android.

Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении

Как использовать эту функцию

Как отмечает Microsoft в своем блоге, вы увидите этот значок, только если ваш телефон и ПК соединены в пару. Для этого вам нужно воспользоваться приложением Link to Windows на Android и Phone Link на компьютере. Затем значок должен появиться в функции быстрого поиска в Windows 11.

Хотя эта функция доступна только для бета-тестеров, ее развертывание в бета-канале является положительным признаком того, что в скором будущем она может стать общедоступной. Это обновление также добавляет некоторые другие функции, такие как списки переходов для закрепленных приложений в меню «Пуск» и больше контроля над изображениями, отображаемыми в Windows Spotlight.