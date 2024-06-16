Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для бета-версии Windows 11.
Главные тезисы
- Microsoft выпустила обновление для бета-версии Windows 11, позволяющей упростить обмен файлами между компьютером и телефоном Android.
- Новая функция 'Мой телефон' в Windows Share позволяет пользователям быстро отправлять содержимое на телефон без лишних хлопот.
- Для использования функции нужно иметь подключенные пару устройств – приложение Link to Windows на Android и Phone Link на компьютере.
- Обновление также включает в себя другие полезные функции, такие как списки переходов для закрепленных приложений в меню 'Пуск' и больше контроля над изображениями в Windows Spotlight.
- Хотя функция доступна только для бета-тестеров, она может стать общедоступной в скором будущем, делая обмен файлами между ПК и Android еще более удобным.
Microsoft упрощает обмен файлами между ПК и Android в новом обновлении
Существует множество способов отправлять и получать файлы между компьютером и телефоном Android. К примеру, функция Quick Share от Google позволяет пользователям быстро обмениваться файлами со своих телефонов на ПК по беспроводной связи и наоборот. Теперь Microsoft предлагает новый способ сделать этот процесс более простым.
Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для своего канала бета-версии Windows 11. Пользователи, являющиеся частью программы Insiders, увидят новый значок поиска "Мой телефон" в Windows Share при попытке поделиться контентом. Нажав на этот значок, вы сможете быстро и без лишних хлопот отправить содержимое на телефон Android.
Как использовать эту функцию
Как отмечает Microsoft в своем блоге, вы увидите этот значок, только если ваш телефон и ПК соединены в пару. Для этого вам нужно воспользоваться приложением Link to Windows на Android и Phone Link на компьютере. Затем значок должен появиться в функции быстрого поиска в Windows 11.
Хотя эта функция доступна только для бета-тестеров, ее развертывание в бета-канале является положительным признаком того, что в скором будущем она может стать общедоступной. Это обновление также добавляет некоторые другие функции, такие как списки переходов для закрепленных приложений в меню «Пуск» и больше контроля над изображениями, отображаемыми в Windows Spotlight.
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