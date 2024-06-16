Microsoft спрощує обмін файлами між ПК та Android у новому оновленні

Існує безліч способів надсилати та отримувати файли між комп’ютером і телефоном Android. Наприклад, функція Quick Share від Google дозволяє користувачам швидко обмінюватися файлами зі своїх телефонів на ПК по бездротовому зв’язку і навпаки. Тепер Microsoft пропонує новий спосіб зробити цей процес простішим.

Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11. Користувачі, які є частиною програми Insiders, побачать нову піктограму пошуку “Мій телефон” у Windows Share при спробі поділитися контентом. Натиснувши на цю піктограму, ви зможете швидко та без зайвих клопотів надіслати вміст на свій телефон Android.

Microsoft спрощує обмін файлами між ПК та Android у новому оновленні

Як використати цю функцію

Як зазначає Microsoft у своєму блозі, ви побачите цю піктограму, тільки якщо ваш телефон і ПК з’єднані в пару. Для цього вам потрібно скористатися додатком Link to Windows на Android і Phone Link на комп’ютері. Після цього значок повинен з’явитися у функції швидкого пошуку в Windows 11.

Хоча ця функція наразі доступна лише для бета-тестерів, її розгортання в бета-каналі є позитивною ознакою того, що в недалекому майбутньому вона може стати загальнодоступною. Це оновлення також додає деякі інші функції, такі як списки переходів для закріплених програм у меню “Пуск” та більше контролю над зображеннями, що відображаються у Windows Spotlight.