Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11.
Головні тези:
- Microsoft випустила оновлення для бета-версії Windows 11, що дозволяє спростити обмін файлами між комп'ютером і телефоном Android.
- Нова функція 'Мій телефон' у Windows Share дозволяє користувачам швидко надсилати вміст на свій телефон без зайвих клопотів.
- Для використання функції потрібно мати підключені пару пристрої – додаток Link to Windows на Android і Phone Link на комп'ютері.
- Оновлення також включає інші корисні функції, такі як списки переходів для закріплених програм у меню 'Пуск' та більше контролю над зображеннями у Windows Spotlight.
- Хоча функція наразі доступна лише для бета-тестерів, вона може стати загальнодоступною у недалекому майбутньому, роблячи обмін файлами між ПК та Android ще зручнішим.
Microsoft спрощує обмін файлами між ПК та Android у новому оновленні
Існує безліч способів надсилати та отримувати файли між комп’ютером і телефоном Android. Наприклад, функція Quick Share від Google дозволяє користувачам швидко обмінюватися файлами зі своїх телефонів на ПК по бездротовому зв’язку і навпаки. Тепер Microsoft пропонує новий спосіб зробити цей процес простішим.
Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11. Користувачі, які є частиною програми Insiders, побачать нову піктограму пошуку “Мій телефон” у Windows Share при спробі поділитися контентом. Натиснувши на цю піктограму, ви зможете швидко та без зайвих клопотів надіслати вміст на свій телефон Android.
Як використати цю функцію
Як зазначає Microsoft у своєму блозі, ви побачите цю піктограму, тільки якщо ваш телефон і ПК з’єднані в пару. Для цього вам потрібно скористатися додатком Link to Windows на Android і Phone Link на комп’ютері. Після цього значок повинен з’явитися у функції швидкого пошуку в Windows 11.
Хоча ця функція наразі доступна лише для бета-тестерів, її розгортання в бета-каналі є позитивною ознакою того, що в недалекому майбутньому вона може стати загальнодоступною. Це оновлення також додає деякі інші функції, такі як списки переходів для закріплених програм у меню “Пуск” та більше контролю над зображеннями, що відображаються у Windows Spotlight.
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