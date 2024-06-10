Компания Android представила новый способ отслеживания ребенка через смартфон
Категория
Технологии
Дата публикации

Компания Android представила новый способ отслеживания ребенка через смартфон

Android Authority
Android
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Речь идет не о смарт-метках или Bluetooth-трекерах, а именно о смартфонах на базе Android.

Главные тезисы

  • С помощью обновленного приложения теперь можно увидеть местоположение контролируемых Android-устройств в разделе “Family devices”.
  • Функция “Найти мое устройство” станет доступна всем пользователям Android в ближайшие недели, что значительно упростит отслеживание местоположения детей.
  • Ожидается, что компания Apple представит новые функции в iOS 18, включая рестайлинг Центра управления и важные обновления для пользователей iPhone.
  • iOS 18 станет одним из самых больших апдейтов для iPhone, что подтверждается спекуляциями СМИ и новыми отчетами Digital Trends.

Родители смогут отследить своих детей без использования сомнительных приложений и сервисов

Компания Google внедрила новую функцию в недавно запущенный сервис "Найти устройство" (Find My Device), который, кроме всего прочего, позволяет родителям отслеживать местоположение смартфонов своих детей.

Раньше увидеть местоположение контролируемых/семейных устройств можно было только через Family Link, но теперь этот функционал интегрирован непосредственно в приложение для поиска устройств.

В обновленной версии приложения появился новый раздел "Family devices". В нем будут отображаться Android-устройства, аккаунты на которых связаны с вашим аккаунтом.

То есть, речь не о смарт-метках или Bluetooth-трекерах, а именно об устройствах на Android, если вы заранее настроили их именно в таком качестве.

Нажав на смартфон в списке "Семейных устройств", пользователь сможет увидеть его местоположение на карте. Таким образом, родители смогут всегда знать, где находятся их дети, без необходимости использовать сомнительные посторонние приложения и сервисы.

Функция "Найти мое устройство"

Сейчас новшества на последнем этапе тестирования. Ожидается, что оно станет доступным всем пользователям Android в ближайшие недели.

Будет доступна на всех iPhone. Что известно о самой ожидаемой функции iOS 18

Официальный анонс iOS 18 Apple представит во время своего выступления на WWDC 10 июня.

Еще в начале года СМИ сообщали, что iOS 18 получит один из самых больших апдейтов в истории iPhone.

Основное внимание в ней будет уделено функциям ИИ, однако сама операционка получит и ряд других важных новшеств.

Согласно новому отчету Digital Trends, компания Apple готовится серьезно изменить "Центр управления" в iOS 18.

Рестайлинг системы включает обновленный виджет воспроизведения музыки и элементов управления умными гаджетами HomeKit.

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