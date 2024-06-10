Компанія Android представила новий спосіб відстеження дитини через смартфон

Йдеться не про смарт-мітки або Bluetooth-трекери, а саме про смартфони на базі Android.

Батьки зможуть відстежити своїх дітей без використання сумнівних додатків та сервісів

Компанія Google впровадила нову функцію у нещодавно запущений сервіс "Знайти пристрій" (Find My Device), яка, крім усього іншого, дає змогу батькам відстежувати місце розташування смартфонів своїх дітей.

Раніше побачити місце розташування контрольованих/сімейних пристроїв можна було тільки через програму Family Link, але тепер цей функціонал інтегрований безпосередньо в додаток для пошуку пристроїв.

В оновленій версії програми з'явився новий розділ "Family devices". У ньому відображатимуться Android-пристрої, акаунти на яких пов'язані з вашим акаунтом.

Тобто, йдеться не про смарт-мітки або Bluetooth-трекери, а саме про пристрої на Android, якщо ви заздалегідь налаштували їх саме в такій якості.

Натиснувши на смартфон у списку "Сімейних пристроїв", користувач зможе побачити його місце розташування на карті. Таким чином батьки зможуть завжди знати, де перебувають їхні діти, без необхідності використовувати сумнівні сторонні додатки та сервіси.

Функція "Знайти мій пристрій"

Зараз нововведення на останньому етапі тестування. Очікується, що воно стане доступним усім користувачам Android найближчими тижнями.

Буде доступна на всіх iPhone. Що відомо про найочікуванішу функцію iOS 18

Офіційний анонс iOS 18 Apple представить під час свого виступу на WWDC 10 червня.

Ще на початку року ЗМІ повідомляли, що iOS 18 отримає один із найбільших апдейтів в історії iPhone.

Основна увага в ній буде приділена функціями ШІ, однак сама операційка отримає й низку інших важливих нововведень.

Згідно з новим звітом Digital Trends, компанія Apple готується серйозно змінити "Центр управління" в iOS 18.

Рестайлінг системи охоплює оновлений віджет відтворення музики та елементів управління розумними гаджетами HomeKit.