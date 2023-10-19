Шукають українське. Російські окупанти нишпорять по смартфонах школярів на ТОТ
Категорія
Україна
Дата публікації

Шукають українське. Російські окупанти нишпорять по смартфонах школярів на ТОТ

"Єдина школа"
Джерело:  ЦНС

У школах окупованої лівобережної Херсонщини вчителі отримали завдання – перевіряти телефони учнів на наявність “екстремістських застосунків”. Одним з них вони вважають український додаток “Єдина школа”.

Окупанти перевіряють дитячі смартфони на ТОТ

Окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, у школах Херсонщини вчителі (частина з яких прибула з Росії) отримали завдання перевіряти телефони учнів на наявність “екстремістських застосунків”. Зокрема, йдеться про застосунок “Єдина школа”.

Також окупантів цікавить, чи встановлено месенджер Signal, налаштування мови та навіть часовий пояс на телефоні.

У Центрі національного спротиву наголосили, що кожен псевдопедагог, який переслідує українських дітей, буде покараний відповідно до українського законодавства, адже деокупація ТОТ – лише справа часу.

Росіяни змушують маріупольських школярів писати їм листи подяки

За інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.

І це мають писати діти, чимало з яких втратили близьких, рідних чи друзів саме від російських обстрілів. Неймовірний цинізм окупантів,– написали у міськраді.

Окрім цього, у тимчасово окупованому місті ввели новий перелік обов’язкових книг для вивчення в закладах середньої освіти. Зокрема, учні мають читати «Молоду гвардію» Олександра Фадєєва, «Брестську фортецю» Сергія Симонова та «Як закалялась сталь» Миколи Оставського.

У повідомленні міськради також додали, що маріупольці чекають на перемогу та свободу під українським прапором.

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