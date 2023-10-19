Ищут украинское. Российские оккупанты шарят по смартфонам школьников на ВОТ

В школах оккупированной левобережной Херсонщины учителя получили задание – проверять телефоны учеников на наличие экстремистских приложений. Одним из них они считают украинское приложение "Единая школа".

Оккупанты проверяют детские смартфоны на ВОТ

Оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в школах Херсонщины учителя (часть которых прибыла из России) получили задание проверять телефоны учащихся на наличие "экстремистских приложений". В частности, речь идет о приложении "Единая школа".

Также оккупантов интересует, установлен ли мессенджер Signal, настройки языка и даже часовой пояс на телефоне.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что каждый псевдопедагог, преследующий украинских детей, будет наказан в соответствии с украинским законодательством, ведь деоккупация ВОТ – только дело времени.

Россияне заставляют мариупольских школьников писать им письма благодарности

По информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

И это должны писать дети, многие из которых потеряли близких, родных или друзей от российских обстрелов. Невероятный цинизм оккупантов, – написали в горсовете. Поделиться

Кроме того, во временно оккупированном городе ввели новый перечень обязательных книг для изучения в заведениях среднего образования. В частности, ученики должны читать "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Брестскую крепость" Сергея Симонова и "Как закалялась сталь" Николая Оставского.

В сообщении горсовета также добавили, что мариупольцы ждут победы и свободы под украинским флагом.