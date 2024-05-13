Мільйони користувачів Android втратять можливість розраховуватися смартфоном

Починаючи з 10 червня, Google запровадить нові вимоги до операційної системи для користувачів, які мають доступ до застосунку Гаманець, або Google Wsllet на пристроях з Android та Wear OS. Це призведе до того, що старі версії операційки перестануть підтримувати застосунок.

Чому користувачі Android втратять можливість розраховуватися смартфоном

Про це стало відомо завдяки нещодавно опублікованому документу служби підтримки Google. Тепер Гаманець вимагатиме, щоб пристрої працювали щонайменше на Android 9 для телефонів і Wear OS 2.x або новішої версії для смарт-годинників. Оновлення безпеки не будуть доступні для версій Android нижче 9.

Ця зміна має на меті посилити заходи безпеки для таких функцій Wallet, як транзакції tap-to-pay, що вимагає можливості доставляти оновлення безпеки на пристрої користувачів.

З моменту запуску у 2022 році, застосунок підтримував Android версії до 5.0. Проте, останні зміни торкнуться користувачів Android Nougat (7.0, 7.1) та Oreo (8.0, 8.1).

Щодо платформи Wear OS, яка спершу працювала на базі Android 8.0 Oreo, то вона була оновлена до Android 9.0 Pie.

Google Wallet, який базується на Google Play Services, залежить від підтримки актуальних версій операційної системи.

Microsoft і Google неочікувано збільшили прибутки завдяки ШІ

Компанії Microsoft та Google перевершили прогнози аналітиків за результатами останнього кварталу, завдяки значному зростанню доходів від хмарних сервісів. Цьому зростанню частково сприяло бурхливе використання послуг штучного інтелекту.

В результаті використання ШІ акції компаній значно зросли наприкінці торгів: Alphabet підскочила на 17%, а Microsoft — на 6,3%.

Microsoft нещодавно об'єднала зусилля зі стартапом OpenAI, щоб кинути виклик Google, яка вже 20 років тримає пальму першості в Інтернет-пошуку.

Проте результати, оприлюднені в четвер, свідчать про те, що обидві компанії мають значний потенціал для зростання.

Інвестори з ентузіазмом сприйняли цю новину, адже вона підтверджує, що штучний інтелект та хмарні технології є ключовими рушіями зростання в сучасному світі.