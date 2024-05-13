Миллионы пользователей Android упустят возможность рассчитываться смартфоном

Начиная с 10 июня, Google введет новые требования к операционной системе для пользователей, имеющих доступ к приложению Кошелек, или Google Wsllet на устройствах Android и Wear OS. Это приведет к тому, что старые версии операционки перестанут поддерживать приложение.

Почему пользователи Android упустят возможность рассчитываться смартфоном

Об этом стало известно благодаря недавно опубликованному документу службы поддержки Google. Теперь Кошелек потребует, чтобы устройства работали по меньшей мере на Android 9 для телефонов и Wear OS 2.x или более поздней версии для смарт-часов. Обновления безопасности не будут доступны для версий Android ниже 9.

Это изменение призвано усилить меры предосторожности для таких функций Wallet, как транзакции tap-to-pay, что требует возможности доставлять обновления безопасности на устройства пользователей.

С момента запуска в 2022 году, приложение поддерживало Android версии до 5.0. Однако последние изменения коснутся пользователей Android Nougat (7.0, 7.1) и Oreo (8.0, 8.1).

Что касается платформы Wear OS, сначала работавшей на базе Android 8.0 Oreo, то она была обновлена до Android 9.0 Pie.

Google Wallet, основанный на Google Play Services, зависит от поддержки текущих версий операционной системы.

Microsoft и Google неожиданно увеличили доходы благодаря ИИ

Компания Microsoft и Google превзошли прогнозы аналитиков по результатам последнего квартала, благодаря значительному росту доходов от облачных сервисов. Этому росту отчасти способствовало бурное использование услуг искусственного интеллекта.

В результате использования ИИ акции компаний значительно выросли в конце торгов: Alphabet подскочила на 17%, а Microsoft на 6,3%.

Microsoft недавно объединила усилия со стартапом OpenAI, чтобы бросить вызов Google, которая уже 20 лет удерживает пальму первенства в Интернет-поиске.

Однако результаты, обнародованные в четверг, свидетельствуют о том, что у обеих компаний есть значительный потенциал для роста.

Инвесторы с энтузиазмом восприняли эту новость, ведь она подтверждает, что искусственный интеллект и облачные технологии являются ключевыми двигателями роста в современном мире.