Компания Android запустила полезную функцию для пользователей

С выходом Android 15 у пользователей появится функционал, который позволит узнать, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр.

Новая функция будет сообщать пользователям, что не так с телефоном

Нововведение было обнаружено в последней бета-версии Android 15, доступной на смартфонах Google Pixel. У этой функции есть два режима:

Работоспособность компонентов позволяет запускать ручные тесты и просматривать состояние батареи и хранилища;

Режим оценки — использование одного устройства для оценки другого.

Теперь Android-смартфоны уже предоставляют информацию о состоянии батареи, но новая функция работает немного глубже и способна выполнять ручные тесты для проверки, в частности, дисплея и реакции сенсорного экрана, сообщает Techradar.

Кроме того, она будет предоставлять данные о состоянии чипа памяти и предупреждать о возможной угрозе потери данных или нехватке места.

Android

Релиз стабильной версии Android 15 состоится не раньше сентября, а пока бета-версию ОС можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6, и некоторые Xiaomi, OnePlus и аппараты других брендов.

Ожидается, что с выходом Android 15 система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые приложения, а еще автоматически подключит смартфон к спутнику, если нет связи.

Также все смартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

Масштабное обновление iPhone. Стала известна дата выхода iOS 18

На конференции WWDC 2024 года компания Apple представила следующую номерную версию iOS 18 для iPhone. Это одно из самых важных и крупных обновлений, выходивших на смартфоны Apple за последние годы.

Появилось множество дополнительных настроек, касающихся кастомизации – теперь любой пользователь может видоизменить рабочий стол iPhone под свои нужды, прямо как на Android.

Еще переделали внешний вид "Пункта управления", добавили "Игровой режим" и множество функций на базе Apple Intelligence.

Опробовать бета-версию iOS 18 может любой уже прямо сейчас. Но следует помнить, что это все еще бета, причем очень ранняя. Это означает, что вы рискуете столкнуться с многочисленными ошибками или проблемами в работе приложений, а время автономной работы еще не оптимизировано на столь ранней стадии.