Компанія Android запустила корисну функцію для користувачів

З виходом Android 15 у користувачів з'явиться функціонал, який дасть змогу дізнатися, що не так з вашим смартфоном без походу в сервісний центр.

Нова функція повідомлятиме користувачів, що не так з телефоном

Нововведення було виявлено в останній бета-версії Android 15, яка доступна на смартфонах Google Pixel. У цієї функції є два режими:

Працездатність компонентів — дає змогу запускати ручні тести і переглядати стан батареї та сховища;

Режим оцінки — дає змогу використовувати один пристрій для оцінки іншого.

Наразі Android-смартфони вже надають інформацію про стан батареї, але нова функція працює трохи глибше і здатна виконувати ручні тести для перевірки, зокрема, дисплея та реакції сенсорного екрана, повідомляє Тechradar.

Крім того, вона надаватиме дані про стан чіпа пам'яті та попереджатиме про можливу загрозу втрати даних або брак місця.

Android

Реліз стабільної версії Android 15 відбудеться не раніше вересня, а поки що бета-версію ОС можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6, і деякі Xiaomi, OnePlus та апарати інших брендів.

Очікується, що з виходом Android 15 система дасть змогу шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми, а ще автоматично підключить смартфон до супутника, якщо немає зв'язку.

Також усі смартфони довше працюватимуть від акумулятора.

Масштабне оновлення iPhone. Стала відома дата виходу iOS 18

На конференції WWDC 2024 компанія Apple представила наступну номерну версію iOS 18 для iPhone. Це одне з найбільш значущих і крупних оновлень, які виходили на смартфони Apple за останні роки.

З'явилася величезна кількість додаткових налаштувань, які стосуються кастомізації — тепер будь-який користувач може видозмінити робочий стіл iPhone під свої потреби, прямо як на Android.

Ще переробили зовнішній вигляд "Пункта управління", додали "Ігровий режим" і безліч функцій на базі Apple Intelligence.

Випробувати бета-версію iOS 18 може будь-хто вже просто зараз. Але варто пам'ятати, що це все ще бета, причому дуже рання. Це означає, що ви ризикуєте зіткнутися з численними помилками або проблемами в роботі додатків, а час автономної роботи ще не оптимізовано на такій ранній стадії.