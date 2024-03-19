Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, получили невиданный ранее вид центрального двигателя в сердце нашей галактики. Новая карта центрального региона Млечного Пути, на создание которой ушло четыре года, раскрывает взаимосвязь между магнитными полями в сердце нашей галактики и находящимися там структурами холодной пыли. Эта пыль образует строительные блоки звезд, планет и, в конце концов, жизнь, которой мы ее знаем. Этот процесс управляется центральным двигателем Млечного Пути.

Астрономы представили ранее невиданную карту центрального двигателя Млечного Пути

В самом сердце Млечного Пути существует регион под названием центральная молекулярная зона, которая заполнена пылью массой в 60 млн масс Солнца. Этот резервуар пыли имеет температуру около минус 258,2 градуса Цельсия. Это всего на несколько градусов выше абсолютного нуля, температуры, при которой все движение атомов прекращается. В центре Млечного Пути также находится более горячий ионизированный газ, существующий в виде плазмы.

Ученые хотели выяснить, как холодная пыль взаимодействует с магнитными полями в центре Млечного Пути, что позволило бы понять, как ориентированы эти магнитные поля. Такая ориентация называется их поляризацией. Для этого астрономы использовали данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA).

В конце концов была создана инфракрасная карта центра Млечного Пути, которая охватывает примерно 500 световых лет. Используя измерение поляризации излучения, испускаемого пылью, ориентированным на магнитные поля, команда сделала вывод о сложной структуре этих магнитных полей.

Затем эту информацию наложили на трехцветную карту, на которой показана горячая пыль розового оттенка и холодные облака пыли синего цвета. На изображении также показаны нити, излучающие радиоволны, выделенные желтым цветом.

По словам ученых, они выяснили, что направления магнитного поля отличаются по облакам в центре Млечного Пути и это первый шаг к пониманию того, как магнитное поле, видимое в радиоволнах в крупных организованных нитях, может быть связано с остальной динамикой центра Млечного. Пути. Благодаря новой карте учёным удалось увидеть ранее неизвестные регионы в центре нашей галактики.

Авторы исследования говорят, что более четкая картина взаимодействия пыли и магнитных полей позволит лучше понять Млечный Путь и наше место в нем. Результаты также имеют значение и для исследования других галактик, давая представление о том, как пыль и магнитные поля взаимодействуют в центральных двигателях других галактик.

Понимание того, как формируются и развиваются звезды и галактики, является жизненно важной частью истории происхождения жизни, но до сих пор взаимодействие пыли и магнитных полей в этом процессе не принималось во внимание, особенно в Млечном Пути.

По словам ученых, центр Млечного Пути и большая часть пространства между звездами заполнены большим количеством пыли, и это важно для жизненного цикла нашей галактики. Астрономы увидели свет, выпускаемый холодной пылью, создаваемой тяжелыми химическими элементами, созданными в звездах и рассеянными, когда эти звезды умерли и взорвались.