Китайська компанія представила потужний смартфон з футуристичним дизайном

Апарат оснащений розігнаним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, також на нього встановлена батарея на 6500 мАг.

Виробники встановили доступний цінник на смартфон Red Magic 9S Pro

У Китаї представили найпотужніший Android-смартфон на ринку. Компанія Nubia не просто випередила своїх конкурентів, а й встановила досить доступний цінник на топовий девайс.

Red Magic 9S Pro отримав розігнаний до 3,4 ГГц чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який набирає в AnTuTu майже 2,4 млн очок. За охолодження процесора і основних компонентів відповідає просунута система ICE 13.5 Magic з турбіною, ОЗП — LPDDR5X. ПЗП — UFS 4.0.

Red Magic 9S Pro

Крім рекордної продуктивності, Red Magic 9S Pro перевершуватиме інші флагмани з точки зору автономності.

Апарат оснащується акумулятором на 6500 мАг з підтримкою 80-ватної зарядки. Камера представлена основною 50 Мп (Samsung S5KGN5, OIS), надширококутною 50 Мп (Samsung S5KJN1) і макро 2 Мп (GalaxyCore GC02M1).

Також смартфон отримав 6,8-дюймову AMOLED-панель із роздільною здатністю 2480×1116 пікселів і підтримкою оновлення 120 Гц. Яскравість сягає 1600 ніт. ЩІМ — 2160 Гц. Фронтальна камера на 16 Мп (сенсор — OmniVision OV16E1Q) встановлена під екраном, повідомляє Fonearena.

Red Magic 9S Pro

З інших особливостей: потужний вібромотор, стереодинаміки, Wi-Fi 7, NFC, плоский корпус без камери, що виступає, і RedMagic OS з ШІ-фішками. Китайську версію Red Magic 9S Pro оцінили в 4799 юанів (~660 доларів), пізніше він добереться до Європи.

Компанія Android запустила корисну функцію для користувачів

З виходом Android 15 у користувачів з'явиться функціонал, який дасть змогу дізнатися, що не так з вашим смартфоном без походу в сервісний центр.

Нововведення було виявлено в останній бета-версії Android 15, яка доступна на смартфонах Google Pixel. У цієї функції є два режими:

Працездатність компонентів — дає змогу запускати ручні тести і переглядати стан батареї та сховища;

Режим оцінки — дає змогу використовувати один пристрій для оцінки іншого.

Наразі Android-смартфони вже надають інформацію про стан батареї, але нова функція працює трохи глибше і здатна виконувати ручні тести для перевірки, зокрема, дисплея та реакції сенсорного екрана

Реліз стабільної версії Android 15 відбудеться не раніше вересня, а поки що бета-версію ОС можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6, і деякі Xiaomi, OnePlus та апарати інших брендів.