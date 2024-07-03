Китайська компанія представила потужний смартфон з футуристичним дизайном
Категорія
Технології
Дата публікації

Китайська компанія представила потужний смартфон з футуристичним дизайном

Red Magic 9S Pro
Джерело:  online.ua

Апарат оснащений розігнаним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, також на нього встановлена батарея на 6500 мАг.

Головні тези:

  • Смартфон від компанії Nubia встановив доступний цінник на топовий девайс, що робить його конкурентоздатним на ринку.
  • Red Magic 9S Pro представлений з інноваційними функціями, включаючи новітню камеру, AMOLED-екран та підтримку Wi-Fi 7.
  • Серед додаткових можливостей смартфону потужний вібромотор, стереодинаміки, NFC, плоский корпус та RedMagic OS.

Виробники встановили доступний цінник на смартфон Red Magic 9S Pro

У Китаї представили найпотужніший Android-смартфон на ринку. Компанія Nubia не просто випередила своїх конкурентів, а й встановила досить доступний цінник на топовий девайс.

Red Magic 9S Pro отримав розігнаний до 3,4 ГГц чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який набирає в AnTuTu майже 2,4 млн очок. За охолодження процесора і основних компонентів відповідає просунута система ICE 13.5 Magic з турбіною, ОЗП — LPDDR5X. ПЗП — UFS 4.0.

Red Magic 9S Pro

Крім рекордної продуктивності, Red Magic 9S Pro перевершуватиме інші флагмани з точки зору автономності.

Апарат оснащується акумулятором на 6500 мАг з підтримкою 80-ватної зарядки. Камера представлена основною 50 Мп (Samsung S5KGN5, OIS), надширококутною 50 Мп (Samsung S5KJN1) і макро 2 Мп (GalaxyCore GC02M1).

Також смартфон отримав 6,8-дюймову AMOLED-панель із роздільною здатністю 2480×1116 пікселів і підтримкою оновлення 120 Гц. Яскравість сягає 1600 ніт. ЩІМ — 2160 Гц. Фронтальна камера на 16 Мп (сенсор — OmniVision OV16E1Q) встановлена під екраном, повідомляє Fonearena.

Red Magic 9S Pro

З інших особливостей: потужний вібромотор, стереодинаміки, Wi-Fi 7, NFC, плоский корпус без камери, що виступає, і RedMagic OS з ШІ-фішками. Китайську версію Red Magic 9S Pro оцінили в 4799 юанів (~660 доларів), пізніше він добереться до Європи.

Компанія Android запустила корисну функцію для користувачів

З виходом Android 15 у користувачів з'явиться функціонал, який дасть змогу дізнатися, що не так з вашим смартфоном без походу в сервісний центр.

Нововведення було виявлено в останній бета-версії Android 15, яка доступна на смартфонах Google Pixel. У цієї функції є два режими:

  • Працездатність компонентів — дає змогу запускати ручні тести і переглядати стан батареї та сховища;

  • Режим оцінки — дає змогу використовувати один пристрій для оцінки іншого.

Наразі Android-смартфони вже надають інформацію про стан батареї, але нова функція працює трохи глибше і здатна виконувати ручні тести для перевірки, зокрема, дисплея та реакції сенсорного екрана

Реліз стабільної версії Android 15 відбудеться не раніше вересня, а поки що бета-версію ОС можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6, і деякі Xiaomi, OnePlus та апарати інших брендів.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Компанія Android представила новий спосіб відстеження дитини через смартфон
Android Authority
Android
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Microsoft спрощує обмін файлами між ПК та Android у новому оновленні
Microsoft
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Компанія Android запустила корисну функцію для користувачів
Android

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?