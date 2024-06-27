Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android
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Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android

Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android
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Корпорация Apple опубликовала новый документ под названием "Долговечность благодаря дизайну", в котором рассказала о преимуществах своих продуктов на вторичном рынке.

Главные тезисы

  • iPhone теряет на 40% меньше своей первоначальной стоимости по сравнению с Android-смартфонами, делая их более выгодными для перепродажи на вторичном рынке.
  • Продукты Apple служат дольше, чем устройства конкурентов, позволяя пользователям использовать iPhone в течение пяти лет и старше.
  • По данным аналитической компании SellCell, смартфоны Apple являются самыми выгодными при перепродаже по сравнению с Android-аппаратами, быстро теряющими стоимость на вторичном рынке.
  • iPhone 13, выпущенный в 2021 году, отличается высокой оценкой по спецификациям, цене и гарантиям обновлений, что делает его идеальным выбором для пользователей в 2024 году.
  • Анализ AnTuTu показывает актуальный рейтинг самых крутых Android-смартфонов по цене/мощности в 2024 году, где выделяются Redmi K70E и Nubia Z60 Ultra.

Чем Apple лучше Android

Как уверяет производитель, б/у Айфоны гораздо выгоднее продавать на вторичном рынке, чем аналогичные по цене Android-смартфоны — iPhone теряет на 40% меньше своей первоначальной стоимости. Более того, разница в стоимости увеличивается даже для более старых моделей iPhone.

Также в документе говорится, что продукты Apple служат дольше, чем устройства конкурентов, и прямо сейчас в мире есть "сотни миллионов iPhone, которые используются уже более пяти лет". Вместе с тем общий объем ремонта случайных повреждений iPhone снизился на 44% после того, как Apple начала использовать усиленные корпуса в iPhone 7.

Чем Apple выгоднее

Это подтверждает и отчет аналитической компании SellCell. Смартфоны Apple являются самыми выгодными при перепродаже, тогда как Android-аппараты обесцениваются на вторичном рынке гораздо быстрее: некоторые из них сильно дешевеют уже через два месяца после выхода.

В последние несколько лет мировой рынок смартфонов демонстрирует расширение сегмента б/у — очень часто вместо покупки нового среднебюджетного аппарата пользователи предпочитают подержанный флагман.

Идеальный айфон с точки зрения спецификаций, цены и гарантий поддержки обновлениями 2024 года – iPhone 13. Хотя iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15, говорится в материале Business Insider.

Со своей стороны бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/мощности Android-смартфонов в 2024 году. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – Nubia Z60 Ultra.

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