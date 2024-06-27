Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android

Корпорація Apple опублікувала новий документ під назвою "Довговічність завдяки дизайну", в якому розповіла про переваги своїх продуктів на вторинному ринку.
Головні тези:
- iPhone втрачає на 40% менше від своєї початкової вартості порівняно з Android-смартфонами, роблячи їх більш вигідними для перепродажу на вторинному ринку.
- Продукти Apple служать довше, ніж пристрої конкурентів, дозволяючи користувачам використовувати iPhone протягом п'яти років та більше.
- За даними аналітичної компанії SellCell, смартфони Apple є найвигіднішими під час перепродажу порівняно з Android-апаратами, що швидко втрачають вартість на вторинному ринку.
- iPhone 13, випущений у 2021 році, відзначається високою оцінкою за специфікаціями, ціною та гарантіями оновлень, що робить його ідеальним вибором для користувачів у 2024 році.
- Аналіз AnTuTu показує актуальний рейтинг найкрутіших Android-смартфонів за ціною/потужністю у 2024 році, де виділяються Redmi K70E та Nubia Z60 Ultra.
Чим Apple краще за Android
Як запевняє виробник, вживані Айфони набагато вигідніше продавати на вторинному ринку, ніж аналогічні за ціною Android-смартфони — iPhone втрачає на 40% менше від своєї початкової вартості. Ба більше, різниця у вартості збільшується навіть для старіших моделей iPhone.
Також у документі йдеться про те, що продукти Apple служать довше, ніж пристрої конкурентів, і просто зараз у світі є "сотні мільйонів iPhone, які використовуються вже понад п'ять років". Разом з тим, загальний обсяг ремонту випадкових пошкоджень iPhone знизився на 44% після того, як Apple почала використовувати посилені корпуси в iPhone 7.
Чим Apple вигідніше
Це підтверджує і звіт аналітичної компанії SellCell. Смартфони Apple є найвигіднішими під час перепродажу, тоді як Android-апарати знецінюються на вторинному ринку значно швидше: деякі з них сильно дешевшають вже через два місяці після виходу.
В останні кілька років світовий ринок смартфонів демонструє розширення сегмента б/у — дуже часто замість купівлі нового середньобюджетного апарата користувачі віддають перевагу вживаному флагману.
Ідеальний айфон із погляду специфікацій, ціни та гарантій підтримки оновленнями 2024 року — iPhone 13. Хоч iPhone 13 вийшов ще 2021 року, він практично не застарів і багато в чому схожий на iPhone 15, ідеться в матеріалі Business Insider.
Зі свого боку бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужністю Android-смартфонів у 2024 році. У найдешевшій категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій — Nubia Z60 Ultra.
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