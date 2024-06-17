Компанія Apple запланувала редизайн нових девайсів. Що зміниться

Компанія прагне зробити свої продукти максимально тонкими і легкими.

Найтонші та найлегші девайси від Apple

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що в серії iPhone 2025 року буде представлено абсолютно нову модель з тонким дизайном, яка виявиться навіть крутішою за Pro Max.

Нові дані вказують на те, що Apple загалом задумала радикальний редизайн своїх нових девайсів.

Джерела Bloomberg стверджують, що представлений напередодні iPad Pro OLED товщиною 5,1 мм — це "початок нового класу пристроїв від Apple".

Купертинівці мають намір зробити свої гаджети, серед яких iPhone, MacBook і Apple Watch, "найтоншими і найлегшими пристроями у своїх категоріях".

Концепція тонких і легких ноутбуків, смартфонів і годинників завжди була популярною, але виробники зазвичай приділяли більше уваги збільшенню розмірів дисплеїв або, у випадку смартфонів, вдосконаленню камер.

Якщо Apple вдасться випустити iPhone 17, який буде помітно тоншим і легшим за конкурентів, це може покласти початок ще одному важливому тренду в дизайні мобільних пристроїв.

При цьому, як зазначає видання 9to5mac, цінник на більш тонкі пристрої компанії може виявитися значно вищим.

Apple презентувала iOS 18. Як встановити

На нещодавній конференції WWDC 2024 компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 18, яка стане доступною для власників iPhone Xs і новіше у вересні. Вона запропонує низку поліпшень, зокрема кастомізацію іконок, а також фірмовий ШІ Apple Intellegence.

Якщо вам не терпиться оцінити нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Важливий момент — перед встановленням не забудьте виконати резервну копію смартфона.

Робиться це просто: "Налаштування" → Apple ID → iCloud → "Резервна копія" → "Резервна копія iCloud".

Як встановити iOS 18 на свій iPhone