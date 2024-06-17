Компанія Apple запланувала редизайн нових девайсів. Що зміниться

Компанія прагне зробити свої продукти максимально тонкими і легкими.
Головні тези:
- У серії iPhone 2025 може з'явитися нова модель з тонким дизайном, яка буде крутішою за Pro Max.
- Представлений iPad Pro OLED товщиною 5,1 мм - лише початок нового класу пристроїв від Apple.
- Оновлена операційна система iOS 18 пропонує поліпшення для власників iPhone Xs і новішої моделі, зокрема кастомізацію іконок та фірмовий ШІ Apple Intellegence.
- Для встановлення iOS 18 на iPhone можна взяти участь у бета–тестуванні, проте перед цим обов'язково зробіть резервну копію смартфона.
Найтонші та найлегші девайси від Apple
Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що в серії iPhone 2025 року буде представлено абсолютно нову модель з тонким дизайном, яка виявиться навіть крутішою за Pro Max.
Нові дані вказують на те, що Apple загалом задумала радикальний редизайн своїх нових девайсів.
Джерела Bloomberg стверджують, що представлений напередодні iPad Pro OLED товщиною 5,1 мм — це "початок нового класу пристроїв від Apple".
Купертинівці мають намір зробити свої гаджети, серед яких iPhone, MacBook і Apple Watch, "найтоншими і найлегшими пристроями у своїх категоріях".
Концепція тонких і легких ноутбуків, смартфонів і годинників завжди була популярною, але виробники зазвичай приділяли більше уваги збільшенню розмірів дисплеїв або, у випадку смартфонів, вдосконаленню камер.
Якщо Apple вдасться випустити iPhone 17, який буде помітно тоншим і легшим за конкурентів, це може покласти початок ще одному важливому тренду в дизайні мобільних пристроїв.
При цьому, як зазначає видання 9to5mac, цінник на більш тонкі пристрої компанії може виявитися значно вищим.
Apple презентувала iOS 18. Як встановити
На нещодавній конференції WWDC 2024 компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 18, яка стане доступною для власників iPhone Xs і новіше у вересні. Вона запропонує низку поліпшень, зокрема кастомізацію іконок, а також фірмовий ШІ Apple Intellegence.
Якщо вам не терпиться оцінити нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Важливий момент — перед встановленням не забудьте виконати резервну копію смартфона.
Робиться це просто: "Налаштування" → Apple ID → iCloud → "Резервна копія" → "Резервна копія iCloud".
Як встановити iOS 18 на свій iPhone
Перейдіть з iPhone за посиланням на сайт компанії і прокрутіть униз, поки не побачите iOS 18.
Натисніть "Download" у правому верхньому куті екрана. Вам буде запропоновано увійти в систему — введіть свій Apple ID і пароль.
Тепер йдемо в "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і вибираємо iOS 18 Developer beta в списку;
Перезавантажуємо пристрій і завантажуємо прошивку знову в цьому ж меню.
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