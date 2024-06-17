Компания Apple запланировала редизайн новых девайсов. Что изменится

Компания стремится сделать свои продукты очень тонкими и легкими.

Самые тонкие и легкие аксессуары от Apple

Недавно в сети появилась информация, что в серии iPhone 2025 года будет представлена совершенно новая модель с тонким дизайном, которая окажется даже круче Pro Max.

Новые данные указывают на то, что Apple вообще задумала радикальный редизайн своих новых девайсов.

Источники Bloomberg утверждают, что представленный накануне iPad Pro OLED толщиной 5,1 мм – это "начало нового класса устройств от Apple".

Купертиновцы намерены сделать свои гаджеты, среди которых iPhone, MacBook и Apple Watch, "самыми тонкими и легкими устройствами в своих категориях".

Концепция тонких и легких ноутбуков, смартфонов и часов всегда была популярной, но производители обычно уделяли больше внимания увеличению размеров дисплеев или, в случае смартфонов, усовершенствованию камер.

Если Apple удастся выпустить iPhone 17, который будет заметно тоньше и легче конкурентов, это может положить начало еще одному важному тренду в дизайне мобильных устройств.

При этом, как отмечает издание 9to5mac, ценник на более тонкие устройства компании может оказаться гораздо выше.

Apple представила iOS 18. Как установить

На недавней конференции WWDC 2024 компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 18, которая станет доступна владельцам iPhone Xs и новее в сентябре. Она предложит ряд улучшений, в том числе кастомизацию иконок, а также фирменный ИИ Apple Intellegence.

Если вам не терпится оценить нововведение, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Важный момент – перед установкой не забудьте выполнить резервную копию смартфона.

Это делается просто: "Настройки" → Apple ID → iCloud → "Резервная копия" → "Резервная копия iCloud".

Как установить iOS 18 на свой iPhone