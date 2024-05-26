Компания Apple запатентовала новый гаджет под названием "цифровой камень"
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Технологии
Дата публикации

Компания Apple запатентовала новый гаджет под названием "цифровой камень"

Новый патент Apple
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Источник:  online.ua

Патент указывает на универсальный и даже революционный функционал устройства.

Новый патент от Apple предназначен для работы с гарнитурой Vision Pro

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple , в котором описывается устройство под названием "цифровой камень". Гаджет предназначен для работы с гарнитурой Vision Pro, но потенциал у него куда более интересный.

Судя по описанию, устройство задумывается как небольшой портативный гаджет размером "с камешек или монету".

Патент показывает, что цифровой камень может иметь встроенные микрофоны для голосового управления и динамики для звуковой обратной связи.

Потенциально он может предлагать возможности отслеживания местоположения и тактильную обратную связь с помощью вибрации – функция, отсутствующая у Apple Vision Pro, поскольку пользователю приходится полагаться на интуитивное управление жестами и движениями глаз.

Устройство можно будет подключить к наушникам, колонкам и ноутбукам

Функциональные возможности "цифрового камня" кажутся весьма универсальными. Он может выступать в качестве личного ассистента, управляя умным домом или приложениями с помощью голосовых команд. Интересно также, что такое устройство сможет подключаться к электронике, такой как наушники, колонки, смартфоны и ноутбуки.

А для упомянутой гарнитуры Vision Pro он сможет выступать как "якорь или маркер" в условиях дополненной реальности (AR) или виртуальной реальности (VR).

Из "слитой" дорожной карты Apple стало известно, что в 2026 году компания планирует выпустить более доступную версию Vision Pro.

Это гаджет в виде горнолыжной маски для просмотра фильмов, общения, работы и игр.

СМИ называют гарнитуру лучшим устройством подобного типа, но о революции говорить пока рано.

В другом патенте Apple упоминается iPhone с технологией самовосстанавливающегося экрана. Такой смартфон будет не только устойчив к повреждению экрана, но и сам устранит их.

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