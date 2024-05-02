В Китае изобрели дрон для спасения людей от утопления — видео
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В Китае изобрели дрон для спасения людей от утопления — видео

дрон TY-3R Flying Lifebuoy
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Источник:  New Atlas

Китайская компания Didiok Makings изобрела дрон TY-3R Flying Lifebuoy, который может подлететь и спасти утопающего человека.

Дрон для спасения утопленников

Сообщается, что TY-3R Flying Lifebuoy является чем-то средним между квадрокоптером и спасательным кругом.

Идея его использования состоит в том, что когда береговые спасатели заметят утопающего плавника, они просто запустят дрон, подлетят к человеку и посадят его на воду, где пловец может за него держаться.

Затем спасатели отправятся к человеку на плавсредстве, чтобы доставить его обратно на берег.

Отмечается, что TY-3R взмывает с помощью одной кнопки на пульте дистанционного управления с джойстиком и дает пилоту возможность видеть в режиме реального времени с бортовой камеры 720p.

После того, как пловец спасен и дрон больше не нужен, еще одно нажатие кнопки заставляет летательный аппарат самостоятельно возвращаться за GPS-координатами своего места взлета. Коптер способен слететь с воды, а также приземлиться на нее.

Характеристики дрона:

  • TY-3R может выдержать до двух взрослых людей,

  • дальность связи — 1,1 км,

  • максимальная скорость — 47 км/ч,

  • время автономной работы — более 10 минут на одной зарядке аккумулятора,

  • вес — менее 5 кг,

  • полностью водонепроницаемый по стандарту IP68 — может выдержать погружение на глубину 1 м в течение 30 минут.

Как известно, это не первый подобный дрон. Системы Pars, Little Ripper, Auxdron и Project Riptide также способны спасти утопленников, хотя все они делают это путем сброса отдельных плавучих устройств к человеку.

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