В Китае изобрели дрон для спасения людей от утопления — видео

Китайская компания Didiok Makings изобрела дрон TY-3R Flying Lifebuoy, который может подлететь и спасти утопающего человека.

Дрон для спасения утопленников

Сообщается, что TY-3R Flying Lifebuoy является чем-то средним между квадрокоптером и спасательным кругом.

Идея его использования состоит в том, что когда береговые спасатели заметят утопающего плавника, они просто запустят дрон, подлетят к человеку и посадят его на воду, где пловец может за него держаться.

Затем спасатели отправятся к человеку на плавсредстве, чтобы доставить его обратно на берег.

Отмечается, что TY-3R взмывает с помощью одной кнопки на пульте дистанционного управления с джойстиком и дает пилоту возможность видеть в режиме реального времени с бортовой камеры 720p.

После того, как пловец спасен и дрон больше не нужен, еще одно нажатие кнопки заставляет летательный аппарат самостоятельно возвращаться за GPS-координатами своего места взлета. Коптер способен слететь с воды, а также приземлиться на нее.

Характеристики дрона:

TY-3R может выдержать до двух взрослых людей,

дальность связи — 1,1 км,

максимальная скорость — 47 км/ч,

время автономной работы — более 10 минут на одной зарядке аккумулятора,

вес — менее 5 кг,

полностью водонепроницаемый по стандарту IP68 — может выдержать погружение на глубину 1 м в течение 30 минут.