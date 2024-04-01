Украинские студенты создали новый бронеавтомобиль Inguar3 для ВСУ — фото
Категория
Технологии
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Украинские студенты создали новый бронеавтомобиль Inguar3 для ВСУ — фото

Inguar3
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Источник:  Экономическая правда

За последние два года большинство украинцев осознали, что каждый может внести свой конкретный вклад в победу над Россией. Студенты Киевского политехнического института (КПИ) решили, что это будут новые бронемашины для бойцов ВСУ.

Как студенты создали бронеавтомобиль Inguar3

Для разработки украинского бронеавтомобиля решили создать отдельную компанию, которая получила название Inguar Defence.

Инженерами стали студенты КПИ с опытом работы на СТО. Самому старшему — 25 лет, самому младшему — 22.

Что важно понимать, бойцы ВСУ используют бронеавтомобили на особо опасных участках фронта, поэтому в них, прежде всего, ценится скорость, проходимость и защита от взрывов.

Для машины Inguar3 создали собственное шасси, способное держать защиту уровня STANAG 3, т.е. Такого уровня защиты на серийных броневиках не достигла ни одна другая украинская компания.

Кроме того, сообщается, что эта машина имеет высокую проходимость благодаря клиренсу 45 см.

Что важно знать о Inguar3

Ее оборудовали системой подкачки шин, позволяющей их частично спускать для прохождения болотной местности.

Более того, студенты установили блокировку дифференциалов, благодаря чему во время прохождения тяжелых препятствий крутятся все четыре колеса.

Шины изнутри укреплены технологией run-flat, позволяющей машине двигаться даже после поражения колес. В салоне установлены противоминные сиденья, системы пожаротушения и фильтрации воздуха в случае химической атаки.

Бронеавтомобили часто ломаются из-за ошибок водителей. Чтобы нивелировать этот фактор, разработчики установили "умную" систему управления и предохранителей, помогающую правильно управлять машиной.

По словам студентов, на эту машину можно ставить комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который будет защищать ее от FPV-дронов.

Что тоже интересно, за внешний вид машины Inguar3 отвечали украинские дизайнеры. На это было потрачено 30 тысяч долларов.

Как отмечают разработчики, для наших защитников крайне важно, как выглядит машина, на которой они будут выполнять боевые задания.

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