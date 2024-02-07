Оккупационная армия РФ в Украине использует музейное и устаревшее оружие прошлого и даже позапрошлого века на фоне ожиданий по Украине новых поставок современных вооружений от западных партнеров.
Что известно об использовании российскими оккупантами устаревшего и музейного оружия
По информации журналистов издания, снимки выданных российским военным имперских российских пулеметов и винтовок времен Первой мировой войны вызвали ответную реакцию сторонников российского вторжения в Украину.
В частности, российским оккупантам предлагают использовать пулемет Дегтярева времен Первой мировой войны, безнадежно устаревший еще до Второй мировой, и пулемет "Максим", изобретенный в 1884 году.
Могут ли отдельные вооружения использоваться в течение десятков лет
По словам представителя аналитического центра Center for Naval Analyses, отдельные образцы вооружений могут использоваться достаточно продолжительное время.
Он подчеркнул, что поэтому российские оккупанты до сих пор используют в войне против Украины старый советский танк Т-55, разработанный после Второй мировой.
В начале этого года украинские военные заявили, что одному из их военнослужащих удалось перехватить российскую крылатую ракету с помощью M2 Browning.
Украина также активно использует крупнокалиберные пулеметы, пытаясь сбить часто запускаемые Россией беспилотники-камикадзе "Шахед" иранской разработки.
В большом количестве поступает информация, что в России массово снимают со складов хранения боевые танки для использования в Украине, в том числе Т-55.
В июле Министерство обороны Великобритании допустило, что российские экипажи устанавливали на танки самодельные взрывные устройства, прежде чем эвакуироваться, и направить танк к цели.
А по данным разведки, полученным из открытых источников, Россия использовала грузовики, выпущенные до Второй мировой войны, в ходе продолжающегося уже долгое время наступления на Авдеевку.
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