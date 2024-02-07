Оккупационная армия РФ в Украине использует музейное и устаревшее оружие прошлого и даже позапрошлого века на фоне ожиданий по Украине новых поставок современных вооружений от западных партнеров.

Что известно об использовании российскими оккупантами устаревшего и музейного оружия

По информации журналистов издания, снимки выданных российским военным имперских российских пулеметов и винтовок времен Первой мировой войны вызвали ответную реакцию сторонников российского вторжения в Украину.

Когда войскам нечего выдать, они получают устаревшее оружие. Мы наблюдаем нарастающий кризис, когда российские войска не могут получить доступ к запасным частям, говорится в публикации Telegram-канала пророссийских солдат и блоггеров, которые утверждают, что они воевали против Украины в течение десяти лет. Поделиться

В частности, российским оккупантам предлагают использовать пулемет Дегтярева времен Первой мировой войны, безнадежно устаревший еще до Второй мировой, и пулемет "Максим", изобретенный в 1884 году.

Мы получили несколько отзывов наших бойцов, которые сказали, что получили их для выполнения боевых задач. Вы не можете быть серьезными, ребята. Во время повстанческих войн мы с удовольствием стреляли из противотанковых ружей ПТРД образца 1940, винтовок Мосина-Наганта образца 1890 и самозарядных карабинов СКС. Но сейчас другие времена, и нехватка пулеметов представляет собой реальную проблему, которую нужно решать, – заявляет российский блоггер Топаз. Поделиться

Могут ли отдельные вооружения использоваться в течение десятков лет

По словам представителя аналитического центра Center for Naval Analyses, отдельные образцы вооружений могут использоваться достаточно продолжительное время.

Некоторые виды оружия могут использоваться очень долго, поскольку они выполняют постоянную функцию. Оружие, созданное много десятилетий назад, "по-прежнему актуально", потому что основополагающие принципы и тактика ведения войны не изменились. Автомат АК-47 уже почти 70 лет, и он мало изменился. Неизменными остались и простые пистолеты-пулеметы, например, используемый до сих пор M2 Browning, - отмечает аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что поэтому российские оккупанты до сих пор используют в войне против Украины старый советский танк Т-55, разработанный после Второй мировой.

В начале этого года украинские военные заявили, что одному из их военнослужащих удалось перехватить российскую крылатую ракету с помощью M2 Browning.

Украина также активно использует крупнокалиберные пулеметы, пытаясь сбить часто запускаемые Россией беспилотники-камикадзе "Шахед" иранской разработки.

В большом количестве поступает информация, что в России массово снимают со складов хранения боевые танки для использования в Украине, в том числе Т-55.

В июле Министерство обороны Великобритании допустило, что российские экипажи устанавливали на танки самодельные взрывные устройства, прежде чем эвакуироваться, и направить танк к цели.

А по данным разведки, полученным из открытых источников, Россия использовала грузовики, выпущенные до Второй мировой войны, в ходе продолжающегося уже долгое время наступления на Авдеевку.