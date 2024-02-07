Окупаційна армія РФ в Україні використовує музейну та застарілу зброю минулого та навіть позаминулого століття на тлі очікувань Україною нових поставок сучасних озброєнь від західних партнерів.

Що відомо про використання російськими окупантами застарілої та музейної зброї

За інформацією журналістів видання, знімки виданих російським військовим імперських російських кулеметів і гвинтівок часів Першої світової війни" викликали відповідну реакцію прихильників російського вторгнення в Україну.

Коли військам нічого видати, вони отримують застарілу зброю. Ми спостерігаємо наростаючу кризу, коли російські війська не можуть отримати доступ до запасних частин, - йдеться у публікації Telegram-каналу проросійських солдатів і блогерів, які стверджують, що вони воювали проти України протягом десяти років. Поширити

Зокрема, російським окупантам пропонують використовувати кулемет Дегтярьова часів Першої світової війни, який безнадійно застарів ще до Другої світової, та кулемет "Максим", винайдений в 1884 році.

Ми отримали кілька відгуків від наших бійців, які сказали, що отримали їх для виконання бойових завдань. Ви не можете бути серйозними, хлопці. Під час повстанських воєн ми із задоволенням стріляли з протитанкових рушниць ПТРД зразка 1940 року, гвинтівок Мосіна-Наганта зразка 1890 року і самозарядних карабінів СКС. Але зараз інші часи, і нестача кулеметів являє собою реальну проблему, яку потрібно вирішувати, - заявляє російський блогер Топаз. Поширити

Чи можуть окремі озброєння використовуватись протягом десятків років

За словами представника аналітичного центру Center for Naval Analyses, окремі зразки озброєнь можуть використовуватись досить тривалий час.

Деякі види зброї можуть використовуватися дуже довго, оскільки вони виконують незмінну функцію. Зброя, створена багато десятиліть тому, "як і раніше актуальна", тому що основоположні принципи і тактика ведення війни не змінилися. Автомату АК-47 вже майже 70 років, і він мало змінився. Незмінними залишилися і прості пістолети-кулемети, наприклад, M2 Browning, який використовується досі, - зазначає аналітик. Поширити

Він підкреслив, що через це російські окупанти досі використовують у війні проти України старий радянський танк Т-55, розроблений після Другої світової.

На початку цього року українські військові заявили, що одному з їхніх військовослужбовців вдалося перехопити російську крилату ракету за допомогою M2 Browning.

Україна також активно використовує великокаліберні кулемети, намагаючись збити безпілотники-камікадзе "Шахед" іранської розробки, які часто запускає Росія.

У великій кількості надходить інформація, що у Росії масово знімають зі складів зберігання бойові танки для використання в Україні, в тому числі Т-55.

У липні Міністерство оборони Великобританії припустило, що російські екіпажі встановлювали на танки саморобні вибухові пристрої, перш ніж евакуюватися, і направити танк до мети.

А за даними розвідки, отриманими з відкритих джерел, Росія використовувала вантажівки, випущені до Другої світової війни, в ході триваючого вже довгий час наступу на Авдіївку.