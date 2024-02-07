Окупаційна армія РФ в Україні використовує музейну та застарілу зброю минулого та навіть позаминулого століття на тлі очікувань Україною нових поставок сучасних озброєнь від західних партнерів.
Що відомо про використання російськими окупантами застарілої та музейної зброї
За інформацією журналістів видання, знімки виданих російським військовим імперських російських кулеметів і гвинтівок часів Першої світової війни" викликали відповідну реакцію прихильників російського вторгнення в Україну.
Зокрема, російським окупантам пропонують використовувати кулемет Дегтярьова часів Першої світової війни, який безнадійно застарів ще до Другої світової, та кулемет "Максим", винайдений в 1884 році.
Чи можуть окремі озброєння використовуватись протягом десятків років
За словами представника аналітичного центру Center for Naval Analyses, окремі зразки озброєнь можуть використовуватись досить тривалий час.
Він підкреслив, що через це російські окупанти досі використовують у війні проти України старий радянський танк Т-55, розроблений після Другої світової.
На початку цього року українські військові заявили, що одному з їхніх військовослужбовців вдалося перехопити російську крилату ракету за допомогою M2 Browning.
Україна також активно використовує великокаліберні кулемети, намагаючись збити безпілотники-камікадзе "Шахед" іранської розробки, які часто запускає Росія.
У великій кількості надходить інформація, що у Росії масово знімають зі складів зберігання бойові танки для використання в Україні, в тому числі Т-55.
У липні Міністерство оборони Великобританії припустило, що російські екіпажі встановлювали на танки саморобні вибухові пристрої, перш ніж евакуюватися, і направити танк до мети.
А за даними розвідки, отриманими з відкритих джерел, Росія використовувала вантажівки, випущені до Другої світової війни, в ході триваючого вже довгий час наступу на Авдіївку.
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