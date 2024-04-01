Українські студенти створили новий бронеавтомобіль Inguar3 для ЗСУ — фото
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські студенти створили новий бронеавтомобіль Inguar3 для ЗСУ — фото

Inguar3
Джерело:  Економічна правда

Протягом останніх двох років більшість українців усвідомили, що кожен може зробити свій конкретний внесок у перемогу над Росією. Студенти Київського політехнічного інституту (КПІ) вирішили, що це будуть нові бронемашини для бійців ЗСУ.

Як студенти створили бронеавтомобіль Inguar3

Для розробки українського бронеавтомобіля вирішили створити окрему компанію, яка отримала назву Inguar Defence.

Інженерами стали студенти КПІ, які мали досвід роботи СТО. Найстаршому — 25 років, наймолодшому — 22.

Що важливо розуміти, бійці ЗСУ використовують бронеавтомобілі на особливо небезпечних ділянках фронту, тому в них насамперед цінується швидкість, прохідність та захист від вибухів.

Для машини Inguar3 створили власне шасі, здатне тримати захист рівня STANAG 3, тобто витримувати влучання 7,62-міліметрових бронебійних куль, уламків від 155-міліметрового снаряда та підрив на протитанковій міні. Такого рівня захисту на серійних броньовиках не досягла жодна інша українська компанія.

Окрім того, наголошується, що ця машина має високу прохідність завдяки кліренсу 45 см.

Що важливо знати про Inguar3

Її обладнали системою підкачки шин, яка дозволяє їх частково спускати для проходження болотної місцевості.

Ба більше, студенти встановили блокування диференціалів, завдяки чому під час проходження важких перешкод крутяться всі чотири колеса.

Шини зсередини укріплені технологією run-flat, яка дозволяє машині рухатися навіть після ураження коліс. У салоні встановлені протимінні сидіння, системи пожежогасіння та фільтрації повітря на випадок хімічної атаки.

Бронеавтомобілі часто ламаються через помилки водіїв. Щоб нівелювати цей фактор, розробники встановили "розумну" систему управління та запобіжників, яка допомагає правильно керувати машиною.

За словами студентів, на цю машину можна ставити комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ), який захищатиме її від FPV-дронів.

Що також цікаво, за зовнішній вигляд машини Inguar3 відповідали українські дизайнери. На це було витрачено 30 тис дол.

Як зазначають розробники, для наших захисників вкрай важливо, як виглядає машина, на який вони будуть виконувати бойові завдання.

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