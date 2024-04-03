Новая версия DSMAC. Как Украина смогла усовершенствовать дальнобойные дроны

В последние месяцы украинским силам удавалось неоднократно уничтожать вражеские цели в глубоком тылу России с помощью дальнобойных дронов. Как удалось узнать Defence Express, ключевую роль в этом сыграла известная система DSMAC и ее новая версия, созданная непосредственно специалистами из Украины.

Что такое система DSMAC и как она работает

Эта технология позволяет полностью игнорировать РЭБ врага, а также атаковать со сверхвысокой точностью.

Обычно ее использовали в таких ракетах как Tomahawk и Storm Shadow, однако украинские разработчики пошли дальше и решили создать новую версию DSMAC.

Суть DSMAC заключается в закладке в память ракеты/дрона эталонного изображения местности, имеющей точную привязку к координатам.

Когда ракета летит, она делает фото поверхности и сравнивает его с эталонным изображением. Но если в 80-х и 90-х существовали значительные ограничения на память и вычислительные возможности, то теперь можно загрузить весь маршрут. Более того, за счет современных алгоритмов по распознаванию объектов сделать так, что система действительно будет полноценно самоориентироваться в пространстве по ориентирам, — пишет Defence Express. Поделиться

Кроме того, указано, что важную роль играет система наведения на конечном участке.

По словам специалистов, подобная технология ранее была использована в крылатой ракете Storm Shadow.

Украинские разработчики сделали ее частью дальнобойных дронов. Именно поэтому такие беспилотники как "Лють" атакуют не просто российские НПЗ, а непосредственно установки первичной переработки нефти с характерной колонной.

Фото: defence-ua.com

Украина атакует российские НПЗ дронами с ИИ

К слову, недавно CNN опубликовал статью о том, что некоторые беспилотники, которыми Украина атакует российские НПЗ, оборудованы базовой формой искусственного интеллекта.

Благодаря этому они не только свободно ориентируются в пространстве, но и успешно избегают радиопомехи.

Точность в условиях помех обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. У каждого самолета есть бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, позволяющего поражать цели с точностью до метра, — рассказал журналистам инсайдер, близкий к украинской программе беспилотников. Поделиться

Как отмечает Defence Express, в статье CNN речь идет тоже о системе DSMAC, однако усовершенствованной украинскими специалистами.