Новая версия DSMAC. Как Украина смогла усовершенствовать дальнобойные дроны

В последние месяцы украинским силам удавалось неоднократно уничтожать вражеские цели в глубоком тылу России с помощью дальнобойных дронов. Как удалось узнать Defence Express, ключевую роль в этом сыграла известная система DSMAC и ее новая версия, созданная непосредственно специалистами из Украины.
Что такое система DSMAC и как она работает
Эта технология позволяет полностью игнорировать РЭБ врага, а также атаковать со сверхвысокой точностью.
Обычно ее использовали в таких ракетах как Tomahawk и Storm Shadow, однако украинские разработчики пошли дальше и решили создать новую версию DSMAC.
Суть DSMAC заключается в закладке в память ракеты/дрона эталонного изображения местности, имеющей точную привязку к координатам.
Кроме того, указано, что важную роль играет система наведения на конечном участке.
По словам специалистов, подобная технология ранее была использована в крылатой ракете Storm Shadow.
Украинские разработчики сделали ее частью дальнобойных дронов. Именно поэтому такие беспилотники как "Лють" атакуют не просто российские НПЗ, а непосредственно установки первичной переработки нефти с характерной колонной.
Украина атакует российские НПЗ дронами с ИИ
К слову, недавно CNN опубликовал статью о том, что некоторые беспилотники, которыми Украина атакует российские НПЗ, оборудованы базовой формой искусственного интеллекта.
Благодаря этому они не только свободно ориентируются в пространстве, но и успешно избегают радиопомехи.
Как отмечает Defence Express, в статье CNN речь идет тоже о системе DSMAC, однако усовершенствованной украинскими специалистами.
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