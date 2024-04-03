Нова версія DSMAC. Як Україна змогла суттєво удосконалити далекобійні дрони

Протягом останніх місяців Україні вдавалося неодноразово знищувати ворожі цілі у глибокому тилу Росії за допомогою далекобійних дронів. Як вдалося дізнатися Defence Express, ключову роль у цьому відіграла відома система DSMAC та її нова версія, створена безпосередньо українськими фахівцями.
Що таке система DSMAC та як вона працює
Ця технологія дає можливість повністю ігнорувати РЕБ ворога, а також атакувати з надвисокою точністю.
Зазвичай її використовували у таких ракетах як Tomahawk та Storm Shadow, однак українські розробники пішли далі та вирішили створити нову версію DSMAC.
Суть DSMAC полягає у закладанні у пам'ять ракети чи дрона еталонного зображення місцевості, яке має точну прив'язку до координат.
Окрім того, вказано, що важливу роль відіграє система наведення на кінцевій ділянці.
За словами фахівців, така технологія використана у крилатій ракеті Storm Shadow.
Українські розробники зробили її частиною далекобійних дронів. Саме тому такі безпілотники як "Лють" атакують не просто російські НПЗ, а безпосередньо установки первинної переробки нафти з характерною колонною.
Україна атакує російські НПЗ дронами з ШІ
До слова, нещодавно CNN опублікував статтю про те, що деякі з безпілотників, якими Україна атакує російські НПЗ, обладнані базовою формою штучного інтелекту.
Завдяки цьому вони не лише вільно орієнтуються у просторі, але й успішно уникають радіоперешкоди.
Як зазначає Defence Express, у статті CNN йдеться саме про систему DSMAC, однак вдосконалену українськими фахівцями.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-