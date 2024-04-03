Нова версія DSMAC. Як Україна змогла суттєво удосконалити далекобійні дрони
Категорія
Технології
Дата публікації

Нова версія DSMAC. Як Україна змогла суттєво удосконалити далекобійні дрони

створення дронів
Джерело:  Defence Express

Протягом останніх місяців Україні вдавалося неодноразово знищувати ворожі цілі у глибокому тилу Росії за допомогою далекобійних дронів. Як вдалося дізнатися Defence Express, ключову роль у цьому відіграла відома система DSMAC та її нова версія, створена безпосередньо українськими фахівцями.

Що таке система DSMAC та як вона працює

Ця технологія дає можливість повністю ігнорувати РЕБ ворога, а також атакувати з надвисокою точністю.

Зазвичай її використовували у таких ракетах як Tomahawk та Storm Shadow, однак українські розробники пішли далі та вирішили створити нову версію DSMAC.

Суть DSMAC полягає у закладанні у пам'ять ракети чи дрона еталонного зображення місцевості, яке має точну прив'язку до координат.

Коли ракета летить, то вона робить фото поверхні та порівнює його з еталонним зображенням. Але якщо у 80-х та 90-х існували значні обмеження на пам'ять та обчислювальні можливості, то тепер можливо завантажити хоч весь маршрут. Ба більше, за рахунок сучасних алгоритмів з розпізнавання об'єктів зробити так, що система дійсно буде повноцінно самоорієнтуватися у просторі за орієнтирами, — пише Defence Express.

Окрім того, вказано, що важливу роль відіграє система наведення на кінцевій ділянці.

За словами фахівців, така технологія використана у крилатій ракеті Storm Shadow.

Українські розробники зробили її частиною далекобійних дронів. Саме тому такі безпілотники як "Лють" атакують не просто російські НПЗ, а безпосередньо установки первинної переробки нафти з характерною колонною.

Фото: defence-ua.com

Україна атакує російські НПЗ дронами з ШІ

До слова, нещодавно CNN опублікував статтю про те, що деякі з безпілотників, якими Україна атакує російські НПЗ, обладнані базовою формою штучного інтелекту.

Завдяки цьому вони не лише вільно орієнтуються у просторі, але й успішно уникають радіоперешкоди.

Точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра, — розповів журналістам інсайдер, близький до української програми безпілотників.

Як зазначає Defence Express, у статті CNN йдеться саме про систему DSMAC, однак вдосконалену українськими фахівцями.

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