У Китаї винайшли дрон для порятунку людей від утоплення — відео

Китайська компанія Didiok Makings винайшла дрон TY-3R Flying Lifebuoy, який може підлетіти та врятувати людину, що потопає.

Дрон для рятування потопельників

Повідомляється, що TY-3R Flying Lifebuoy є чимось середнім між квадрокоптером і рятувальним колом.

Ідея його використання полягає в тому, що коли берегові рятувальники помітять плавця, який потопає, вони просто запустять дрон, підлетять до людини та посадять його на воду, де плавець може за нього триматися.

Потім рятувальники вирушать до людини на плавзасобі, щоб доставити людину назад на берег.

Зазначається, що TY-3R злітає за допомогою однієї кнопки на пульті дистанційного керування з джойстиком і надає пілоту можливість бачити в режимі реального часу з бортової камери 720p.

Після того, як плавець врятований і дрон більше не потрібен, ще одне натискання кнопки змушує літальний апарат самостійно повертатися за GPS-координатами свого місця зльоту. Коптер здатний злетіти з води, а також приземлитися на неї.

Характеристики дрона:

TY-3R може витримати до двох дорослих людей,

дальність зв’язку — 1,1 км,

максимальна швидкість — 47 км/год,

час автономної роботи — понад 10 хвилин на одній зарядці акумулятора,

вага — менше 5 кг,

повністю водонепроникний за стандартом IP68 — може витримати занурення на глибину 1 м протягом 30 хвилин.