В Україні створили реактивний ударний безпілотник "Кажан" — фото

Що відомо про український дрон “Кажан”

Кажан" Е620 — реактивний ударний безпілотник класу "бомбер" українського виробництва. Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі, — йдеться в заяві МО. Поширити

Пресслужба оборонного відомства звертає увагу на те, що цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.

Бійці ЗСУ розповідають, що навчитися літати на "Кажані" можна досить швидко.

Закуповували такі дрони підрозділам Сил оборони будуть за кошти державного бюджету, у межах платформи UNITED24, — підсумували у Міноборони. Поширити

Що важливо знати про виробництво дронів в Україні

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, станом на сьогодні серед безпілотників, які використовують ЗСУ на полі бою, 90% складають БпЛА українського виробництва.

Він також додав, що вкрай важливим є те, що технології не лише захищають життя українців на полі бою та є асиметричним ударом по ворогу, вони також залучають увагу всього світу до війни в Україні.

Особливо ефективними дрони виявилися під час атак України на російські НПЗ.

Саме вони стали причиною суттєвого падіння обсягів сирої нафти, яку Росія змогла переробити.