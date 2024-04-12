В Україні створили реактивний ударний безпілотник "Кажан" — фото
Категорія
Технології
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В Україні створили реактивний ударний безпілотник "Кажан" — фото

Міноборони України
дрони

Україна дедалі активніше нарощує виробництво дронів для знищення російських окупантів. Нову розробку уже представило Міністерство оборони.

Що відомо про український дрон “Кажан”

Кажан" Е620 — реактивний ударний безпілотник класу "бомбер" українського виробництва. Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі, — йдеться в заяві МО.

Пресслужба оборонного відомства звертає увагу на те, що цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.

Бійці ЗСУ розповідають, що навчитися літати на "Кажані" можна досить швидко.

Закуповували такі дрони підрозділам Сил оборони будуть за кошти державного бюджету, у межах платформи UNITED24, — підсумували у Міноборони.

Що важливо знати про виробництво дронів в Україні

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, станом на сьогодні серед безпілотників, які використовують ЗСУ на полі бою, 90% складають БпЛА українського виробництва.

Він також додав, що вкрай важливим є те, що технології не лише захищають життя українців на полі бою та є асиметричним ударом по ворогу, вони також залучають увагу всього світу до війни в Україні.

Особливо ефективними дрони виявилися під час атак України на російські НПЗ.

Саме вони стали причиною суттєвого падіння обсягів сирої нафти, яку Росія змогла переробити.

Київ планує виготовити тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, які зможуть долетіти до Москви та Санкт-Петербурга. "Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великого радіусу дії зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України

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